Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, desmiente encuesta falsa amplificada por el presidente Gustavo Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, respondió en las últimas horas a un mensaje de un usuario en la red social X, en la que presentó una encuesta falsa y la atribuyó a la firma AtlasIntel.

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El internauta publicó una imagen del falso estudio y acompañó la publicación asegurando que se trataba de la “última encuesta de Atlas Intel y Semana que no se pudo publicar”, en la cual aparece con la mayor intención de voto el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

De acuerdo con la falsa encuesta, el candidato Abelardo De La Espriella habría caído en los últimos días a una intención de voto del 45,3 %, mientras que Cepeda tendría el 53,1 %, resultados bastante alejados de lo que fue el más reciente estudio presentado por SEMANA, antes del veto para publicar.

La publicación del usuario fue respondida por Gustavo Petro, quien preguntó: “¿Por qué no publicaron esto?“. A su cuestionamiento, el CEO de AtlasIntel, Andrei Roman, le respondió de manera tajante: ”Porque es falso”.

Según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, De la Espriella, con el 52,4 % de la intención de voto (votos válidos), le saca 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,4 %).

La encuesta de AtlasIntel, la última que se podía divulgar antes de las elecciones según la ley electoral, fue realizada entre el 9 y el 11 de junio. En total se entrevistaron 2.992 personas de forma presencial en todas las regiones del país, conforme a la legislación vigente. El margen de error fue del 2 % y el nivel de confianza es del 95 %.