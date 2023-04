Confidenciales Antonio Sanguino renunció a su cargo en la Alcaldía de Bogotá; aspirará a la Gobernación de Cesar

En una carta enviada a la alcaldesa Claudia López, el ex senador Antonio Sanguino, oficializó su renuncia a su cargo como jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá, para poder aspirar a la Gobernación del Cesar en las próximas elecciones regionales a celebrarse en octubre próximo.

Como lo había revelado SEMANA con anterioridad, Sanguino ha recibido llamados de sectores liberales, progresistas, académicos y empresarios que le piden que se mida en las urnas, por lo que el ahora exfuncionario de la capital del país regresa de nuevo a la política.

“No soy indiferente a invitación ciudadana para liderar el cambio en la Gobernación del Cesar hoy en manos de un nefasto clan político”, señaló Sanguino desde su cuenta de Twitter.

En la carta enviada a la alcaldesa López, Sanguino no solo le agradeció por la oportunidad y la experiencia en el cargo, sino que además le confirmó que ahora buscará cambiar el rumbo político del departamento del Cesar.

“Ahora debo, con una inevitable tristeza por separarme del actual lugar que ocupo a tu lado, atender un llamado al que no puedo ser indiferente. Sectores políticos alternativos, dirigentes de organizaciones y movimientos sociales, personalidades democráticas, intelectuales, formadores de opinión, empresarios, parlamentarios, ex mandatarios, representantes y ex representantes en cuerpos colegiados me han invitado a liderar en mi tierra un proyecto político para competir por la Gobernación de Cesar”, le dijo Sanguino a López en la misiva.

Y agregó: “Es una invitación que me convoca con alegría y entusiasmos a ayudar a pasar la página de un clan político que ha llenado de desesperanzas e indignación este pedazo del Caribe”.

En ese orden de ideas, Sanguino dio a conocer que estará en el cargo como jefe de gabinete de la Alcaldía de Bogotá hasta el próximo 15 de abril.