Así fue la dura respuesta del exalcalde Daniel Quintero a Federico Gutiérrez en X: “Te has aliado con lo peor”

“Yo siempre estoy dispuesto a debatir alrededor de las ideas, pero el ambiente electoral no se está prestando para eso. Los 11 debates a los que he asistido, hasta el momento, me comprobaron que en esta contienda no será posible hablar con argumentos, porque algunos candidatos solo se han dedicado a decir mentiras y a llevar contratistas pagados por la Alcaldía para que nos insulten. Por esta razón he tomado la decisión de no participar en ningún otro debate”, indicó Gutiérrez.