Así hace el director jurídico del Fomag campaña por Iván Cepeda

En la campaña presidencial la intervención de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro ha sido una constante. Las declaraciones del mismo presidente, que no ha reconocido los resultados y alienta la narrativa del fraude, y las salidas de muchos funcionarios en medio de la carrera por la Casa de Nariño, han causado enorme controversia.

No solo en el alto nivel se ejerce esa participación indebida en política. Los funcionarios del FOMAG (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) han visto con sorpresa como su director jurídico mantiene una campaña por Iván Cepeda abierta en sus redes sociales.

“Vamos a ganar y vamos a llevar a Iván Cepeda en segunda vuelta”, dice uno de sus reels. Allí también promociona los “frentes” que se organizan los grupos de trabajo, por ejemplos los audiovisuales o de redes sociales.

“La idea es hacer grupos pequeños con grupos grandes”, para lograr conquistar a personas que votaron en blanco o por otros candidatos. No se trata de unir a miles de personas sino unos nodos de 30 personas máximos que transmitan el mensaje.

En los videos que comparte se habla de la lucha “contra el fascismo”. Y se comparten videos creados por la inteligencia artificial en las que se ve a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella corriendo entre frailejones ante la llegada de Cepeda.

Desde EE. UU. le dan una mala noticia a Gustavo Petro a pocos meses de salir de la Casa de Nariño: “No lo van a quitar”