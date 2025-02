Así reaccionó el general (r) Eduardo Zapateiro al nombramiento del nuevo ministro de Defensa

“Aquí no se trata de desearle suerte a quien esté en este u otro cargo, se trata del destino de nuestro país en aspectos de seguridad y defensa. Yo también le deseo no suerte, sino sabiduría, mucho discernimiento no solo al próximo ministro de Defensa, sino a todos los hombres y mujeres que hoy nos representan en esta importante cartera, para que no se dejen arrastrar de tanta improvisación de este irresponsable gobierno”, dijo.