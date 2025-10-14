Confidenciales
Bancada de la U se reunirá con precandidatos a la Presidencia: ficha clave para Petro les había pedido cita
Los senadores y representantes a la Cámara informaron que se encontrarán con aquellos precandidatos que quieran presentar sus propuestas al país.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El Partido de la U aceptó reunirse con los precandidatos a la Presidencia para las elecciones de 2026 que se han acercado a la colectividad a pedirle una cita y conversar con la bancada al Congreso de ese sector político.
“El Partido de la U informa a la opinión pública que la bancada de congresistas escuchará a los precandidatos presidenciales que han expresado su interés en hablar con esta colectividad”, detalló la bancada de senadores y representantes a la Cámara en un comunicado.
La confirmación se da después de que el exembajador Roy Barreras les pidiera una cita para conversar sobre la agenda para Colombia el próximo periodo presidencial, en un contexto en el que él suena como uno de los posibles precandidatos.
La U, colectividad liderada por los codirectores Clara Luz Roldán y Alexander Vega, indicó que escuchará de forma directa a los aspirantes a la Casa de Nariño que quieren competir para suceder a Gustavo Petro.
“El propósito de estos encuentros es conocer de primera mano sus planteamientos, propuestas y visiones de país, con el fin de realizar un análisis responsable y coherente frente a los postulados ideológicos y principios que orientan al Partido de la U”, señaló la colectividad.
Barreras, quien le planteó a los congresistas celebrar una reunión para hablar de las elecciones, perteneció al Partido de la U.