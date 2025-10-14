Confidenciales

Bancada de la U se reunirá con precandidatos a la Presidencia: ficha clave para Petro les había pedido cita

Los senadores y representantes a la Cámara informaron que se encontrarán con aquellos precandidatos que quieran presentar sus propuestas al país.

14 de octubre de 2025, 11:43 a. m.