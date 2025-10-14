Suscribirse

Confidenciales

Bancada de la U se reunirá con precandidatos a la Presidencia: ficha clave para Petro les había pedido cita

Los senadores y representantes a la Cámara informaron que se encontrarán con aquellos precandidatos que quieran presentar sus propuestas al país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de octubre de 2025, 11:43 a. m.
Alex Vega y Clara Luz Roldán se reunieron con la bancada de Cámara del Partido de la U.
La bancada del Partido de la U se reunirá con los precandidatos a la Presidencia que quieran conversar con la colectividad sobre las elecciones de 2026. | Foto: Archivo particular

El Partido de la U aceptó reunirse con los precandidatos a la Presidencia para las elecciones de 2026 que se han acercado a la colectividad a pedirle una cita y conversar con la bancada al Congreso de ese sector político.

“El Partido de la U informa a la opinión pública que la bancada de congresistas escuchará a los precandidatos presidenciales que han expresado su interés en hablar con esta colectividad”, detalló la bancada de senadores y representantes a la Cámara en un comunicado.

Contexto: Lina García anuncia su aspiración a la Cámara por Antioquia y hará fórmula con el senador de La U, Juan Felipe Lemos

La confirmación se da después de que el exembajador Roy Barreras les pidiera una cita para conversar sobre la agenda para Colombia el próximo periodo presidencial, en un contexto en el que él suena como uno de los posibles precandidatos.

La U, colectividad liderada por los codirectores Clara Luz Roldán y Alexander Vega, indicó que escuchará de forma directa a los aspirantes a la Casa de Nariño que quieren competir para suceder a Gustavo Petro.

Contexto: “Ministro, absténgase de hablar de acuerdos descontextualizados”: Dilian Francisca Toro le reclamó a Guillermo Alfonso Jaramillo

“El propósito de estos encuentros es conocer de primera mano sus planteamientos, propuestas y visiones de país, con el fin de realizar un análisis responsable y coherente frente a los postulados ideológicos y principios que orientan al Partido de la U”, señaló la colectividad.

Barreras, quien le planteó a los congresistas celebrar una reunión para hablar de las elecciones, perteneció al Partido de la U.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ideam pronosticó “lluvias de variada intensidad” en diferentes zonas del país: así estará el clima este martes 14 de octubre

2. César Gaviria anticipa posibles beneficios del Gobierno Petro al Tren de Aragua: “El país entero debe entrar en alerta máxima”

3. Denuncian ataque a la campaña de Abelardo de la Espriella: carro fue incinerado en vía entre Norte de Santander y Arauca

4. Recuperan celulares robados en concierto de Silvestre Dangond en Cartagena: hay dos capturados en Atlántico

5. María Corina Machado podría no recoger el Nobel de Paz: “Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Partido de la UElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.