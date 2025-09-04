Este miércoles, 3 de septiembre, Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Esto es considerado un duro golpe al gobierno del presidente Gustavo Petro.

Precisamente, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, indicó que el hecho de que Camargo se haya quedado con el cargo de magistrado, es una “gran derrota para Benedetti y Petro”.

Y fue más allá. El cabildante se despachó contra el ministro del Interior, Armando Benedetti.

“En realidad, Benedetti le ha traído más derrotas y problemas a Petro que soluciones. Su poder se fundamenta en lo que sabe de Petro y no en lo que puede hacer por Petro”, dijo Briceño a través de un mensaje en su cuenta en la red social X.

Vale destacar que, una vez se conoció la llegada de Camargo a la Corte Constitucional, Benedetti se pronunció. El ministro salió en defensa de María Patricia Balanta, quien hacía parte de la terna.

“La trataron por ser mujer, por ser negra y por venir de estrato bajo. Si hubiera sido blanca, mona y de ojos azules, entonces hubiera podido ser una perfecta persona para poder ser magistrada”, comentó Benedetti en un video.