Cámara envió informe clave a la Corte Constitucional para destrabar la reforma pensional

El presidente de esa corporación, Julián López, aseguró que la votación que se desarrolló en junio sí está documentada.

19 de septiembre de 2025, 6:49 p. m.
Presidente Gustavo Petro en Bucaramanga evento pilar solidario reforma pensional
Presidente Gustavo Petro en Bucaramanga evento pilar solidario reforma pensional | Foto: Presidencia

El presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, envió un informe a la Corte Constitucional en el que certificó cómo se constituyó el cuórum para la votación de la reforma pensional en la que esa corporación intentó subsanar los vicios de trámite en la discusión del proyecto.

El documento fue enviado este viernes, cuando se vencía el plazo dado por el alto tribunal para detallar los pormenores de la discusión en medio que se realizó los días 27 y 28 de junio, en medio de las sesiones extras que se convocaron con el propósito de repetir la votación de ese articulado.

López le dijo a la Corte Constitucional que las actas de esas votaciones se aprobaron durante la sesión del 26 de agosto de 2025 y que fui publicada en la gaceta del Congreso del 11 de septiembre.

Contexto: Crece la polémica por la reforma pensional: Procuraduría no considera “requisito” las pruebas solicitadas por la Corte

El presidente de la Cámara señala que la votación de la reforma pensional se efectuó de forma nominal con 106 votos por el sí y uno por el no y que, por tanto, la corporación entendió ese debate como aprobado.

“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la reforma pensional a la Corte Constitucional . No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, afirmó López.

Contexto: Corte Constitucional le da ultimátum al Congreso para que entregue pruebas sobre la reforma pensional

Ese informe será evaluado por la Corte Constitucional, instancia que en los próximos días o semanas debe determinar si la reforma pensional pasa el examen de constitucionalidad.

