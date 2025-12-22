Cámara le da luz verde a proyecto para reducir la revictimización en mujeres víctimas de violencias basadas en género

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley de Atención sin Revictimización, una iniciativa del representante Juan Carlos Wills que busca cambiar la forma en la que el Estado atiende a las mujeres que denuncian hechos de violencia y, de paso, cerrar una de las grietas más criticadas del sistema: la revictimización institucional.

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Cali se realiazó una jornada para visibilizar la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas a nivel global, aunque se presentó poca asistencia de gente. Foto: Jorge Orozco

Según el congresista, la propuesta nace de lo que ha escuchado en territorio y en el trabajo con víctimas: mujeres que, además del impacto del hecho violento, terminan obligadas a repetir su relato ante varias dependencias, enfrentan dudas sobre su palabra y no reciben información clara sobre las rutas de atención y acompañamiento disponibles.

El proyecto establece la capacitación obligatoria de los funcionarios públicos que atienden casos de violencia contra la mujer. La idea, de acuerdo con el texto, es que la atención sea “digna, empática y con enfoque de género”, y que se eviten prácticas que terminan profundizando el daño o desincentivando la denuncia.

“El Estado no puede convertirse en un segundo agresor. Este proyecto es una respuesta concreta para que las mujeres sean orientadas desde el primer momento y tengan el acompañamiento oportuno por parte del Estado”, afirmó Wills tras la votación.

Con este segundo debate, el Proyecto de Ley de Atención sin Revictimización continúa su trámite en el Congreso. Wills señaló que la meta es avanzar hacia un modelo en el que las instituciones acompañen a las víctimas y no las obliguen a revivir el dolor cada vez que piden justicia y protección.