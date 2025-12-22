Confidenciales

Cámara le da luz verde a proyecto para reducir la revictimización en mujeres víctimas de violencias basadas en género

La iniciativa del representante Juan Carlos Wills superó el segundo debate.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
22 de diciembre de 2025, 4:35 p. m.
Juan Carlos Wills, representante y presidente de la Comisión Primera, convocó la reunión.
Juan Carlos Wills, representante y presidente de la Comisión Primera, convocó la reunión. Foto: Prensa David Racero

La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el Proyecto de Ley de Atención sin Revictimización, una iniciativa del representante Juan Carlos Wills que busca cambiar la forma en la que el Estado atiende a las mujeres que denuncian hechos de violencia y, de paso, cerrar una de las grietas más criticadas del sistema: la revictimización institucional.

Congresista Juan Carlos Wills anunció demanda contra medida de pico y placa los sábados para vehículos no registrados en Bogotá
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Cali se realiazó una jornada para visibilizar la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas a nivel global, aunque se presentó poca asistencia de gente.
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Cali se realiazó una jornada para visibilizar la magnitud de la violencia contra mujeres y niñas a nivel global, aunque se presentó poca asistencia de gente. Foto: Jorge Orozco

Según el congresista, la propuesta nace de lo que ha escuchado en territorio y en el trabajo con víctimas: mujeres que, además del impacto del hecho violento, terminan obligadas a repetir su relato ante varias dependencias, enfrentan dudas sobre su palabra y no reciben información clara sobre las rutas de atención y acompañamiento disponibles.

El proyecto establece la capacitación obligatoria de los funcionarios públicos que atienden casos de violencia contra la mujer. La idea, de acuerdo con el texto, es que la atención sea “digna, empática y con enfoque de género”, y que se eviten prácticas que terminan profundizando el daño o desincentivando la denuncia.

“El Estado no puede convertirse en un segundo agresor. Este proyecto es una respuesta concreta para que las mujeres sean orientadas desde el primer momento y tengan el acompañamiento oportuno por parte del Estado”, afirmó Wills tras la votación.

Confidenciales

Advierten que interrumpir vacancia de la Corte por emergencia económica le facilitaría las cosas a Petro: “Nefasta costumbre”

Confidenciales

“Nos intimidan, nos persiguen, nos amenazan”: asegura ministro del Gobierno Petro

Confidenciales

Avanzan las conversaciones de la Gran Consulta por Colombia: los seis precandidatos están reunidos con Juan Carlos Pinzón

Confidenciales

El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia

Confidenciales

María Fernanda Cabal habló del cese al fuego anunciado por el ELN: “Es urgente un gobierno que acabe con las mesas de negociación”

Confidenciales

Sara Castellanos lanza su candidatura al Senado por Salvación Nacional

Confidenciales

Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este lunes 22 de diciembre: más de 240.000 usuarios de TransMilenio afectados por movilización

Vehículos

¿Habrá pico y placa regional este fin de semana en Bogotá? Estas son las medidas activadas dentro del Plan Éxodo para fin de año

Vehículos

Movilidad en Bogotá para este jueves 18 de diciembre: se registra colapso en TransMilenio tras bus varado en la NQS

Con este segundo debate, el Proyecto de Ley de Atención sin Revictimización continúa su trámite en el Congreso. Wills señaló que la meta es avanzar hacia un modelo en el que las instituciones acompañen a las víctimas y no las obliguen a revivir el dolor cada vez que piden justicia y protección.

Mas de Confidenciales

El presidente, Gustavo Petro, el 28 de noviembre de 2025, en Bogotá

Advierten que interrumpir vacancia de la Corte por emergencia económica le facilitaría las cosas a Petro: “Nefasta costumbre”

Juan Carlos Wills, representante y presidente de la Comisión Primera, convocó la reunión.

Cámara le da luz verde a proyecto para reducir la revictimización en mujeres víctimas de violencias basadas en género

El presidente, Gustavo Petro, en el consejo de ministros adelantado en la Casa de Nariño, en Bogotá, el 25 de marzo de 2025

“Nos intimidan, nos persiguen, nos amenazan”: asegura ministro del Gobierno Petro

Gran Consulta por Colombia.

Avanzan las conversaciones de la Gran Consulta por Colombia: los seis precandidatos están reunidos con Juan Carlos Pinzón

La senadora colombiana Paloma Valencia y el expresidente Álvaro Uribe Vélez asisten a una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, el 23 de noviembre de 2023

El expresidente Álvaro Uribe deja la decisión de unir al Centro Democrático a la Gran Consulta por Colombia en manos de la candidata Paloma Valencia

La senadora María Fernanda Cabal reveló el derroche que ha tenido el Estado colombiano en los diálogos de paz

María Fernanda Cabal habló del cese al fuego anunciado por el ELN: “Es urgente un gobierno que acabe con las mesas de negociación”

Carol Borda aspira a la Cámara de Representantes, y Sara Castellanos al Senado.

Sara Castellanos lanza su candidatura al Senado por Salvación Nacional

Procuraduría investiga a concejales de Cartagena por enredos en proceso de elección de contralor.

Las razones por las que nuevamente se suspende la elección del Contralor Distrital de Cartagena

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.

Piden a la Fiscalía incluir a la Junta Directiva de Emcali en investigación por contrato de alumbrado público

El exfiscal Francisco Barbosa sigue siendo un fuerte crítico del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Francisco Barbosa a Gustavo Petro: “No mire la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio”

Noticias Destacadas