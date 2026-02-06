Cambio Radical propone subsidios de vivienda para madres cabeza de familia

En medio del debate electoral, el candidato al Congreso de Cambio Radical, Cesar Lorduy, propuso la creación de subsidios para vivienda de madres cabezas de hogar.

Él indicó que el 68,8 por ciento de las mujeres “jefes de hogar” no tienen cónyuge, pero que sí tienen a su cargo la crianza de los hijos, “viviendo normalmente arrendadas, ‘arrimadas’ o en zonas de invasión”.

Para el aspirante, estas realidades exigen determinación para enfrentar la desigualdad que sigue creciendo “a una gran velocidad”.

“Para ello, nada más oportuno que reactivar los subsidios de vivienda a través de un mecanismo de oferta preferente para ellas, que les facilite a las madres cabeza de familia la compra de una vivienda nueva, en especial a las que no están vinculadas a Fondos o a cajas de compensación”, afirmó Lorduy.