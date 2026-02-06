Confidenciales

Cambio Radical propone subsidios de vivienda para madres cabeza de familia

La iniciativa fue socializada por César Lorduy, candidato al Senado.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:35 p. m.
Imagen de referencia de edificación.
Imagen de referencia de edificación. Foto: prensa ministerio de vivienda

En medio del debate electoral, el candidato al Congreso de Cambio Radical, Cesar Lorduy, propuso la creación de subsidios para vivienda de madres cabezas de hogar.

Él indicó que el 68,8 por ciento de las mujeres “jefes de hogar” no tienen cónyuge, pero que sí tienen a su cargo la crianza de los hijos, “viviendo normalmente arrendadas, ‘arrimadas’ o en zonas de invasión”.

Cambio Radical se va de frente contra Gustavo Petro por criticar a la Corte Constitucional: “No todo vale para gobernar”

Para el aspirante, estas realidades exigen determinación para enfrentar la desigualdad que sigue creciendo “a una gran velocidad”.

“Para ello, nada más oportuno que reactivar los subsidios de vivienda a través de un mecanismo de oferta preferente para ellas, que les facilite a las madres cabeza de familia la compra de una vivienda nueva, en especial a las que no están vinculadas a Fondos o a cajas de compensación”, afirmó Lorduy.

Confidenciales

JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

Confidenciales

Roy Barreras confirma que irá a la consulta del Frente por la Vida

El Debate

Gustavo Bolívar reasumió como libretista su nueva novela: “Se fueron a ver ballenas, pero no el día de elecciones”

Confidenciales

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Confidenciales

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Confidenciales

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Confidenciales

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

Confidenciales

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

Política

Senador Carlos Julio González, preocupado por las cifras “alarmantes” de cáncer en Colombia: “La enfermedad no puede seguir siendo una batalla silenciosa”

Confidenciales

Cambio Radical se va de frente contra Gustavo Petro por criticar a la Corte Constitucional: “No todo vale para gobernar”

Más de Confidenciales

ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, llegó a la capital de Valle del Cauca

Cambio Radical propone subsidios de vivienda para madres cabeza de familia

Nueve excombatientes de las Farc reconocen crímenes contra comunidades étnicas en audiencia histórica de la JEP en Cali.

JEP ejecutó el 99,3 % del presupuesto asignado en el 2025

El Debate entrevista de Yesid Lancheros al precandidato presidencial Roy Barreras.

Roy Barreras confirma que irá a la consulta del Frente por la Vida

gustavo bolívar Director del DPS

Gustavo Bolívar reasumió como libretista su nueva novela: “Se fueron a ver ballenas, pero no el día de elecciones”

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

El Museo Virtual de la Memoria del CNMH, entre los 10 mejores proyectos de innovación digital del mundo

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti niega versiones sobre su supuesta salida del ministerio para hacer campaña con Iván Cepeda: “Yo no tengo candidato”

Alcalde de Tierralta, Córdoba, Jesús David Contreras.

Alcalde de Tierralta, Córdoba, rompió en llanto en plena emergencia. Todo quedó en video

Luis Gilberto Murillo es precandidato presidencial independiente, luego de ejercer como embajador en Estados Unidos y Canciller durante el Gobierno Petro.

Luis Gilberto Murillo confirma que no va a la consulta del Frente por la Vida y que irá solo a primera vuelta

.

¿Quién llevó el libro que Trump le firmó a Petro con la dedicatoria “You are great”?

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Vicky Dávila pidió a la oposición que no ataque la Gran Consulta por Colombia: “Es una mala estrategia”

Noticias Destacadas