Confidenciales “Cambio sí, pero no a cualquier precio” la crítica de Gustavo Bolívar a Petro

Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico y amigo cercano del presidente electo, Gustavo Petro, ha dado mucho de qué hablar durante los últimos días por sus fuertes opiniones en Twitter. No obstante, recientemente se ha caracterizado por criticar algunas de las decisiones de su aliado político.

Su gran amistad con el presidente electo y haber estado con él durante varios años en el ámbito político son las razones principales para estar en desacuerdo con nombramientos de personajes que al parecer no son aceptados por Bolívar.

De hecho, en uno de sus más recientes comentarios, que causó polémica y curiosidad en los usuarios de la red, Bolívar señaló que el cambio es necesario, pero que no a cualquier precio.

En su trino mantuvo que es necesario que primen los derechos de quienes han sido víctimas de la violencia en Colombia, por lo que escribió que no se debía entregar poder a quienes asesinaron a colombianos, saquearon al Estado y despojaron a campesinos de sus tierras.

“Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de h. a campesinos ni a quienes saquean el Estado”.