Confidenciales “Canallas los que se han metido con la hija del ingeniero”: Felipe Zuleta

Este viernes, el candidato presidencial Rodolfo Hernández le salió al paso a comentarios que se han difundido en las redes sociales en torno a la desaparición de su hija, Juliana Hernández, quien fue secuestrada en 2004.

El candidato calificó dichas expresiones como “mal intencionadas” y aseguró que “de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno”. Hernández reiteró que el cuerpo de su hija Juliana nunca fue entregado. Además, mencionó que los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de supervivencia.

“En atención a los comentarios mal intencionados que se han venido publicando en algunas redes sociales, en donde difaman respecto a la desaparición de mi hija y de forma irrespetuosa se burlan del dolor ajeno, me permito reiterar como siempre lo he sostenido, que el cuerpo de mi hija nunca fue entregado y los grupos armados responsables de su desaparición no volvieron a entregar pruebas de supervivencia”, dijo Hernández en un comunicado.

Frente a los comentarios suscitados en las redes, el periodista Felipe Zuleta tildó de “canallas” a quienes se han metido con “la hija del ingeniero”.

Canallas y todos los que san metido con la hija del ingeniero. — Felipe Zuleta Lleras (@Zuletalleras) June 10, 2022

En su comunicado, el candidato Rodolfo Hernández también señaló que en “política no todo se vale”. “Reiteramos nuevamente la invitación a nuestros detractores para que respeten el dolor ajeno y no se aprovechen de las tragedias personales para intentar desprestigiarnos con noticias falsas”, expresó el exalcalde de Bucaramanga en el texto firmado junto a su esposa, Socorro Oliveros.