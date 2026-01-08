Confidenciales

Candidato a la Cámara dijo que desde el Congreso tendrá en la mira la renovación del Campín tras llegada de Corficolombiana

Javier Alonso Suárez, exsubdirector del IDRD, le pondrá la lupa a la obra de $2,4 billones financiada con capital privado y que tendrá seguimiento político para garantizar su ejecución.

Redacción Semana
8 de enero de 2026, 8:29 p. m.
El candidato a la Cámara, Javier Alonso Suárez, le pondrá la lupa a la renovación de El Campín.
La transformación del complejo deportivo de El Campín sigue sumando capítulos. Esta vez, el proyecto llamó la atención de sectores políticos en el Congreso de la República que anunciaron un seguimiento cercano para garantizar que la obra avance según los plazos y compromisos pactados.

Corficolombiana se queda con el 51% de Sencia, la concesionaria que adelanta el proyecto de transformación de El Campín
Uno de los hechos recientes más relevantes fue la llegada de Corficolombiana, que adquirió el 51 % de Sencia, la concesionaria a cargo del desarrollo integral del estadio. La operación refuerza la viabilidad financiera de una inversión cercana a los $2,4 billones, ejecutada sin recursos públicos y sustentada completamente con capital privado.

Javier Alonso Suárez, exsubdirector del IDRD y hoy aspirante a la Cámara de Representantes por Bogotá con el Partido Verde, ha seguido de cerca el proyecto desde su origen.

El Campín en Bogotá: estos son los detalles del megaproyecto de $2,4 billones que le dará nueva vida al estadio. Exclusivo
Como gerente del proceso entre 2020 y 2024, Suárez lideró el paso de una simple remodelación del estadio a un plan de desarrollo integral que incluye un nuevo escenario deportivo, un auditorio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, zonas comerciales y áreas administrativas.

Para Suárez, la entrada de Corficolombiana confirma que este tipo de iniciativas son rentables y estratégicas para la ciudad. Desde el Congreso, asegura, impulsará ajustes normativos que fortalezcan los incentivos a proyectos culturales, deportivos y de entretenimiento.

El antecedente no es menor. En 2013, Suárez estructuró el primer modelo de APP social del país que dio origen al Movistar Arena, hoy uno de los escenarios más activos de Bogotá.

