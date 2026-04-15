Centro Democrático encenderá alarmas en Estados Unidos por amenazas a Paloma Valencia

Una comitiva del Centro Democrático irá a Estados Unidos a mostrar preocupación por las más recientes amenazas que ha recibido Paloma Valencia, candidata presidencial de esa colectividad.

El grupo estará conformado por los congresistas José Jaime Uscátegui y María Angélica Guerra, pero se espera que parlamentarios de otras bancadas se sumen a la iniciativa en las próximas horas.

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La visita se hará a Washington entre el 20 y 25 de abril, “con el propósito de alertar a la comunidad internacional sobre la grave crisis de seguridad y de garantías democráticas que enfrenta Colombia”.

La comitiva pedirá citas urgentes ante el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

🚨Junto a la senadora @maguerral y una comitiva de congresistas de @CeDemocratico, viajaré a Washington para denunciar ante la comunidad internacional las graves amenazas contra Paloma Valencia y la crisis de seguridad que hoy pone en riesgo nuestra democracia.



Tras el… pic.twitter.com/hYNliFEM5e — Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) April 14, 2026

Se buscará denunciar y exponer “la situación crítica que vive el país”, especialmente, frente a las amenazas de muerte contra la senadora y candidata presidencial, Paloma Valencia.

“Estas amenazas no son hechos aislados. Se enmarcan en un preocupante patrón de violencia política y persecución contra sectores de oposición, en un contexto en el que las garantías para el ejercicio democrático están siendo seriamente debilitadas”, se dijo en un comunicado de prensa del partido político.