César Lorduy se posesionó como senador; estará por lo que resta de este periodo

El exmagistrado del CNE y excongresista César Lorduy fue posesionado en una curul en el Senado. “Honor se tiene y se siente volver como senador al Congreso de la República de Colombia. Hoy por lo que resta del periodo hemos tomado posesión”, aseguró.

El secretario del Senado, Diego González, leyó el acta de posesión de Lorduy como senador este martes, 30 de junio.

Lorduy estará hasta el próximo 20 de julio cuando se posesione el nuevo Congreso. Llega debido a que el exsenador Édgar Díaz renunció a su curul recientemente por lo que Lorduy era el siguiente en la lista.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial, se habla de la posibilidad de que Díaz se postule a la Gobernación de Norte de Santander para las elecciones regionales del 2027.

“Acudo por su conducto para que sea sometida a la plenaria del Senado de la República la renuncia a mi curul de senador, la cual me fue asignada por el voto popular de la ciudadanía para el periodo constitucional 2022-2026″, aseguró Díaz en una carta enviada a la presidencia del Senado.