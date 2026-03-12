Cita de Delcy Rodríguez y Gustavo Petro: CORI pide que prime “una política exterior colombiana basada en la defensa del interés nacional”

La cita entre el presidente Petro y la presidenta Delcy Rodríguez ha generado expectativa. Expertos consideran que este encuentro debe llevarse con máximo cuidado y respeto por la tradicional política exterior del país.

El Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) se pronunció. El organismo, que reúne a varios excancilleres y exembajadores del país, insta a que “el ejercicio de una política exterior colombiana basada en la defensa del interés nacional, la buena vecindad, el respeto a los principios democráticos, la libertad, y el consenso nacional. Hace un llamado a favor de la estabilidad”.

El Cori asegura que “la transición democrática de Venezuela a través de la convocatoria a unas elecciones libres y transparentes con la participación de los líderes de la oposición debe facilitar el fin del régimen dictatorial y de los vínculos con el crimen organizado. La comunidad latinoamericana e internacional tiene la responsabilidad de contribuir de forma concreta y propositiva al restablecimiento de la estabilidad, del Estado de derecho y a la reconstrucción económica e institucional. Reitera el llamado a la liberación de los presos políticos, civiles y militares. No puede ocurrir de forma discrecional o engañosa. Requiere un proceso de verificación nacional e internacional que constate identidades y condiciones de salud e integridad física de las víctimas”.

Y habla de otros temas: “La frontera común debe constituirse en polo de desarrollo y prosperidad. Es urgente la activación de los mecanismos binacionales con participación de la sociedad civil, el sector privado, las cámaras, gremios y academia. Igualmente, considera que ambas partes deben desplegar sus recursos para recuperar la seguridad de la frontera, ante la creciente presencia de grupos armados al margen de la ley y dar resultados reales en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. También acordar y activar los protocolos necesarios para una migración segura y ordenada. No pueden existir corredores en la frontera que alimenten y protejan el crimen transnacional, ni interferencias en los comicios en Colombia”.

“Para la reconstrucción de Venezuela, el sector empresarial colombiano está llamado a cumplir un papel fundamental, a través de nuevas inversiones y flujos comerciales para el beneficio de ambos pueblos, en un entorno que garantice los derechos ciudadanos y de los inversionistas. Sobre la estabilidad, la transición y la reconstrucción de Venezuela descansan la tranquilidad regional y la paz de Colombia”, concluye.