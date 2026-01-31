Política

Clara López se inscribió en la Registraduría y ya es oficialmente candidata presidencial

Su fórmula vicepresidencial será María Consuelo del Río Mantilla.

Redacción Semana
31 de enero de 2026, 3:48 p. m.
Clara López, senadora de la república.
Clara López, senadora de la república. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La senadora y exministra de Trabajo, Clara López, oficializó este sábado su candidatura presidencial avalada por el partido Esperanza Democrática.

La candidata inscribió su nombre en la Registraduría junto al de María Consuelo del Río Mantilla, quien será su fórmula vicepresidencial. En días pasados, Clara López Obregón explicó públicamente las razones por las cuales decidió ir directamente a la primera vuelta presidencial sin participar en consultas interpartidistas.

De acuerdo con el comunicado emitido por López, la determinación responde a consideraciones políticas, estratégicas y personales, en un momento que calificó como crítico para el país.

López sostuvo que su decisión parte de una realidad reconocida por el propio presidente Gustavo Petro, quien ha señalado que ningún sector puede ganar solo.

En ese contexto, la aspirante aseguró que el camino no debe ser el de las imposiciones ni las exclusiones, sino el de la construcción responsable de un frente político amplio que permita defender y proyectar las reformas impulsadas por el actual Gobierno.

