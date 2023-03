Confidenciales Claudia López recordó cuando por culpa de la pandemia tuvo que cerrar Bogotá: “Fue muy doloroso”

En los últimos días se cumplieron 3 años luego del cierre de Bogotá ante una alerta de virus cuya llegada al país era inminente, pues la covid-19 se había extendido no solo por todo un país o un continente, sino por todo el mundo.

Ello llevó a que tan solo en Bogotá se presentara una pérdida de 1 millón de empleos, pues centenares de negocios tuvieron que cerrar y detener sus operaciones, ya que salir se convirtió casi en un deporte extremo que ponía en riesgo la vida misma.

Incluyendo, por supuesto, a la industria del entretenimiento, que ya tenía vendidas miles de boletas para eventos que se esperaban en 2020, como conciertos de Rafael, el Estéreo Picnic, Kiss, Fito Páez, Billie Eilish, entre otros.

Así las cosas, el pasado jueves 16 de marzo, mientras la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la secretaria de Cultura, Catalina Valencia, entregaban en una rueda de prensa la agenda de eventos para este año, la mandataria de la ciudad rememoró cuán difícil fue para ella tener que cerrar la ciudad en marzo de 2020.

“Hoy me siento muy conmovida de estar acá, porque una semana como esta hace tres años me reuní con los empresarios culturales para decirles que teníamos que cerrar Bogotá, y en ese momento fue muy doloroso y una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, y hoy estamos acá en el Movistar Arena para celebrar que Bogotá es la capital de los grandes eventos culturales y deportivos”, expresó.

Y continuó diciendo: “Hoy quiero reiterar, he aprendido a querer a muchos héroes sin capa y unos de esos son los empresarios y empresarias de la ciudad que nunca se rindieron y que fueron muy resilientes”.

#BogotáEsEspectacular y la ciudad de los grandes eventos! En 2023 tendremos +de5mil eventos recreativos, artísticos, deportivos, musicales, conciertos y mucho más, sector que produce el 5% del PIB de la ciudad. Gracias al sector y al público por su resiliencia después de pandemia pic.twitter.com/PAtTzPHrxL — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 17, 2023

De igual manera, la alcaldesa destacó que quiso trabajar por el artista callejero, a quien no le quedaba tan fácil competir en el sistema de Estímulos y Fomento, por lo cual puso en marcha el programa Cultura Local que incentivó al talento en las diferentes localidades de Bogotá de diversos artistas que no cuentan con los recursos para darse a conocer.

Asimismo, la alcaldesa se refirió al tema de movilidad, ya que se espera que se lleven a cabo al menos 5.000 actividades culturales, de los cuales, 100 de esos serán grandes eventos y aseguró que se estaba trabajando en horarios y rutas extendidas que partan desde los puntos de concentración masiva y vayan hacia los extremos de la capital.

Vale decir que de acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el valor agregado de la cultura y la economía creativa en Bogotá superó los $13 billones de pesos, cifra que representa el 5,2 % del total del valor agregado de la ciudad.

Sumado a esto, en 2022 se realizaron eventos de teatro, música, danza, arte, magia y circo sin animales, que generó un recaudo de $268.000 millones en boletería de eventos, de los cuales $26.800 millones corresponden al recaudo de la Ley de Espectáculo Público que están destinados para la redistribución y reinversión en infraestructura.