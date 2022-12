Confidenciales “Con Claudia López se dispararon los colados”: Miguel Uribe tras el video viral de conductor del SITP

Miguel Uribe Turbay no le perdona una a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Este 6 de diciembre, en su cuenta en Twitter, la culpó por el aumento de colados en el sistema de transporte, aunque no publicó cifras concretas de los ciudadanos que no pagan el pasaje.

El senador del Centro Democrático retuiteó en sus redes sociales el video en el que se ve a un conductor de un bus del SITP reclamando a una pasajera por colarse.

El congresista más votado en los comicios del pasado 13 de marzo además escribió: “Valiente este conductor del SITP. Esta es la actitud. ‘Para mejorar el servicio hay que pagar’. Con Claudia López se dispararon los colados. Mientras el sistema colapsa, ella guarda silencio”.

En el video, que fue tendencia tanto en Twitter como en TikTok, se ve al conductor deteniendo el bus para tomar su celular, grabar a quien se coló y señalar a alguien que le ayudó a colarse. Pese a haberse ganado insultos como “no sea sapo”, expresó lo que pensaba: “Aquí se respeta el servicio, ¿por qué se cuela? Aquí se está prestando un buen servicio, pero para que se preste mejor, hay que pagar el pasaje”.

En cuanto a Claudia López, no le respondió a Miguel Uribe, con quien ya ha tenido algunos intercambios de Twitter, solo que relacionados con el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Fue en agosto pasado, luego de que el senador hubiera insinuado que ‘enmermeló' a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que revocaran la suspensión del POT.

“Además de politiquero y antibogotano no sea calumniador. Ni los magistrados ni yo somos de su estirpe. Muy a su pesar Bogotá tiene un POT que la reverdece, que hace justicia social y no negocio de tierras, que hace vivienda digna y no casas de miseria. Bogotá derrotó su infamia”, comentó en ese entonces la alcaldesa.