Con video del secretario de la ONU, Iván Duque desmiente a Juan Manuel Santos sobre la implementación del acuerdo de paz

Antonio Guterres, en un video del 2021, destacó la implementación del acuerdo de paz por parte del Gobierno y aseguró que “está echando raíces profundas”.

Redacción Semana
5 de octubre de 2025, 6:04 p. m.
El expresidente Iván Duque, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el exmandatario Juan Manuel Santos.
El expresidente Iván Duque le salió al paso a las versiones que lo señalan de no adelantar durante su administración la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos.

Entre las versiones se destaca la reacción del propio expresidente Santos, quien atribuyó al gobierno de Iván Duque y a la actual administración de Gustavo Petro los vacíos para la consolidación de la paz.

Contexto: Álvaro Uribe desmintió a Juan Manuel Santos y recordó, con pruebas, que fue él quien buscó al Gobierno tras el triunfo del No: “Qué pereza”

La tragedia que vivimos hoy no es producto del acuerdo de paz. Todo lo contrario. Es producto de su falta de implementación a fondo. En eso el Estado ha fallado. A unos les dio miedo que funcionara y decidieron reeditar la guerra. A otros, que aparentemente creían en la paz, solo les servía si era la suya, más grande, más pomposa, una supuesta paz total”, dijo Santos.

Duque reaccionó este domingo 5 de octubre frente a esas declaraciones y, con un video del secretario General de la ONU, Antonio Guterres, resaltó que durante su administración sí trabajó en este frente.

“Hicieron politiquería contabilizando masacres y celebrando con hashtags cada víctima para atacar el gobierno. Ahora, ante la crudeza de un fenómeno detonado por el narcotráfico, no hay conteo ni hashtags, y descaradamente dicen que es producto de una ‘falta de implementación’ de un acuerdo, desconociendo lo que dijo el secretario de la ONU en el 2021″, señaló.

En el video que publicó de Guterres en sus redes sociales, el secretario general de la ONU señala: “Al hacer hoy un balance podemos afirmar con confianza que la implementación del proceso de paz está echando raíces profundas. El quinto aniversario es un testimonio del compromiso de las partes, pero también de las instituciones del Estado y de la vibrante sociedad civil colombiana enfrentando todas las dificultades”.

“Esto es una victoria del pueblo colombiano y de las instituciones colombianas. Me da confianza la determinación expresa del señor presidente, de que se deben implementar en su totalidad las disposiciones de seguridad del acuerdo, al igual que todos los capítulos sobre reforma rural”, señaló el secretario General de la ONU en 2021.

Iván DuqueNaciones Unidasproceso de paz colombiaAcuerdo de Paz Colombia

