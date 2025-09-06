Suscribirse

Contadores aseguran que caso de Juliana Guerrero es un “grave atentado contra la confianza pública”

La asociación que reúne a estos profesionales pedirá al Ministerio de Educación que verifique el proceso de titulación de la aspirante a viceministra.

Redacción Economía
6 de septiembre de 2025, 3:55 p. m.
Juliana Guerrero y contadores públicos
"La dignidad de nuestra profesión no puede ponerse en entredicho por actos que lesionan la legalidad, la ética y el principio de meritocracia", dicen los contadores del país sobre el caso de Juliana Guerrero. | Foto: Semana/ Getty Images

No para la tormenta desatada por la decisión del Gobierno de postular a la joven Juliana Guerrero como viceministra de la juventud del Ministerio de la Igualdad. Además de la preocupación por su falta de experiencia para asumir el cargo, lo más escandaloso ha sido la rapidez con la que se tituló como contadora pública y que presuntamente no habría presentado las pruebas de Estado Saber Pro, requisito para graduarse como profesional o técnico.

Esta situación despertó la molestia entre quienes ejercen la contaduría pública en el país, pues les preocupa que alguna persona pueda ejercer su profesión sin evidencia verificable del cumplimiento de requisitos fundamentales.

La Asociación Nacional de Contadores Públicos (ANCP) publicó un comunicado en el que expresa una sentida preocupación respecto al caso que involucra a Guerrero, quien, según información de carácter público, habría obtenido el título profesional en un tiempo sustancialmente inferior al establecido por la mayoría de los programas acreditados en el país.

“La Contaduría Pública es una profesión de interés público, cuyo ejercicio está regulado por la Ley 43 de 1990 y bajo vigilancia de la Junta Central de Contadores, por lo que el acceso irregular o fraudulento al título profesional representa un grave atentado contra la confianza pública, la transparencia institucional, y la credibilidad del gremio contable colombiano; así como también representa una afrenta contra la Revisoría Fiscal, que representa una de las máximas expresiones de la confianza pública", sostiene el comunicado.

-
Antes de ser postulada como viceministra, Juliana Guerrero era coordinadora de gabinete de la cartera del Interior. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Junto a su rechazo a la situación, la ANCP hace un llamado al Ministerio de Educación Nacional para que inicie de manera inmediata una verificación del proceso de titulación de Juliana Guerrero, así como a los órganos de control del Estado (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía), para que abran las investigaciones pertinentes en caso de configurarse presuntos delitos contra la administración pública o falsedad en documento público.

