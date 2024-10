Daniel Palacios hace dura crítica sobre el acto que tuvo Petro con Mancuso al intercambiar sombreros: “Indignación, frustración”

Palacios criticó duramente al jefe de Estado a través de un video que publicó en su cuenta personal de X. “¿Sintieron lo mismo que yo, indignación, frustración e impotencia? Yo no me le quito el sombrero a los criminales y nunca lo haré. Me le quito el sombrero al ciudadano de bien que trabaja todos los días para sacar a su familia adelante, al ciudadano honesto y trabajador. A él me le quito el sombrero”, mencionó inicialmente.