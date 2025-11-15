Confidenciales
Daniel Palacios se desmarca de la gran encuesta convocada por Abelardo de la Espriella y propone consulta en marzo
El precandidato presidencial aseguró que vienen avanzando en la unidad con varias candidaturas y destacó que se debe hacer de cara al pueblo en elecciones en marzo.
No paran las reacciones a la propuesta que lanzó este sábado, en entrevista con SEMANA, el precandidato Abelardo de la Espriella, quien invitó a los aspirantes a la Casa de Nariño a participar en una encuesta, antes del 10 de diciembre, para definir al candidato único de la derecha de cara a 2026.
La invitación de Abelardo de la Espriella fue a “todos los que estén del lado de la democracia, de la libertad, de la institucionalidad”, para que definan la persona que llevaría las banderas para pelear frente al candidato de la izquierda en las elecciones presidenciales.
El precandidato presidencial Daniel Palacios señaló sobre la propuesta de De la Espriella que “los desafíos de la democracia se resuelven con más democracia”, por lo que se mostró de acuerdo en buscar la unidad.
Para ello resaltó que un grupo de precandidatos ya ha venido avanzando en este tema de la unidad, con el fundamento de unir los esfuerzos con el “propósito común de rescatar a Colombia”.
“Estoy convencido de que la construcción de una unidad confiable y responsable debe ser sellada por el voto popular en las elecciones de marzo del 2026″, señaló el precandidato presidencial.
Y finalizó: “Las consultas han probado su fortaleza como mecanismo y esperamos que juntos, los partidos, sus candidatos y los independientes consolidemos una gran coalición para acudir al veredicto del pueblo”.
