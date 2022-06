Confidenciales Daniel Quintero alabó la “tranquilidad” de Petro durante regaño de su esposa Verónica Alcocer

Los ‘petrovideos’, revelados por SEMANA, han generado toda una polémica alrededor de las estrategias usadas por el petrismo para intentar acabar con sus contradictores políticos en medio de la campaña electoral en el país.

Con Roy Barreras como protagonista, los videos revelan la ‘guerra sucia’ que tenían planeada contra Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

Sin embargo, uno de los videos que más curiosidad generó fue aquel en el que aparece la esposa del candidato Gustavo Petro, Verónica Alcocer, regañándolo a él y a su equipo de campaña por algunas prácticas que, según ella, son errores dentro de la competencia electoral.

“A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú”, dijo Alcocer, mientras que el senador escuchaba pasivamente el regaño de su esposa.

De hecho, esta actitud fue alabada por el alcalde suspendido de Medellín, Daniel Quintero, quien en Twitter mostró su asombro por la calma con la que Petro recibía las palabras de Verónica, deseando tener la misma actitud cuando su esposa, Diana Osorio, lo regañara.

“Dios, dame la tranquilidad de Gustavo para cuando me regañe Diana”, escribió Quintero en la red social.

Sin embargo, esta pasividad fue la que más reprochó Alcocer, reconociendo que su marido también “es bastante terco, testarudo, bastante izquierdoso”.