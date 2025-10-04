Daniel Quintero arma polémica y denuncia que Federico Gutiérrez quiere “torpedear” su campaña

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero sigue generando polémica de cara a las elecciones que se realizarán a finales de octubre para elegir el candidato que llevará las banderas de grupo político.

En esta ocasión, Quintero acusó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de estar detrás de una estrategia de desprestigio para sabotear la campaña que adelanta para quedarse con la representación del Pacto en las elecciones.

“Quiero hacer una grave denuncia. Acaban de informar que el alcalde Federico Gutiérrez habría dispuesto de un fondo de un millón de dólares para torpedear nuestra campaña con mentiras y montajes”, señaló Quintero.

El precandidato presidencial aseguró, a través de un video que publicó en su cuenta personal de X, que “se viene la campaña más sucia de la historia. Así son ellos, pero los vamos a derrotar”.

¡Atención Colombia!🚨 El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, está jugando SUCIO. Ha sacado un fondo de UN MILLÓN DE DÓLARES, para sabotear nuestra campaña con MENTIRAS, montajes y artimañas de la peor calaña. No nos vamos a dejar intimidar. pic.twitter.com/LTVa9rn6kX — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) October 4, 2025