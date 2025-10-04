Suscribirse

Confidenciales

Daniel Quintero arma polémica y denuncia que Federico Gutiérrez quiere “torpedear” su campaña

El precandidato presidencial aseguró que hay más de un millón de dólares para sabotear su campaña.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 5:18 p. m.
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero
Federico Gutiérrez y Daniel Quintero | Foto: SEMANA

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero sigue generando polémica de cara a las elecciones que se realizarán a finales de octubre para elegir el candidato que llevará las banderas de grupo político.

En esta ocasión, Quintero acusó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, de estar detrás de una estrategia de desprestigio para sabotear la campaña que adelanta para quedarse con la representación del Pacto en las elecciones.

Contexto: Daniel Quintero contra Iván Cepeda: los aliados del exalcalde para tratar de derrotar al candidato de la izquierda pura

“Quiero hacer una grave denuncia. Acaban de informar que el alcalde Federico Gutiérrez habría dispuesto de un fondo de un millón de dólares para torpedear nuestra campaña con mentiras y montajes”, señaló Quintero.

El precandidato presidencial aseguró, a través de un video que publicó en su cuenta personal de X, que “se viene la campaña más sucia de la historia. Así son ellos, pero los vamos a derrotar”.

Hasta el momento el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, no se ha pronunciado de manera oficial tras la denuncia pública, realizada a través de redes sociales por Daniel Quintero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Álvaro Uribe desmintió a Juan Manuel Santos y recordó, con pruebas, que fue él quien buscó al Gobierno tras el triunfo del No: “Qué pereza”

2. Caos en el aeropuerto El Dorado: usuarios denunciaron largas filas para salir del país en el inicio de la semana de receso

3. Mientras Luis Díaz lleva goles y asistencias en Bayern, esto ha hecho su reemplazo en Liverpool

4. Margarita Rosa de Francisco dejó en evidencia nuevo detalle sobre su subsidio con UNAD y mostró pruebas: “Qué error tan grande”

5. El Gobierno de Gustavo Petro designó a un nuevo superintendente de Notariado y Registro, en medio del cuestionado concurso de notarios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Daniel QuinteroFederico GutiérrezElecciones 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.