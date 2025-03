Daniel Quintero: la justicia fija nueva fecha para su audiencia de imputación

La audiencia de imputación de Daniel Quintero, que estaba programada para este martes, finalmente no se realizó. La razón tuvo que ver con el aplazamiento que pidió uno de los miembros del equipo del ex alcalde de Medellín, Fabio Andrés García, que también iba a ser imputado. Su abogado argumentó que la audiencia se cruzaba con “una fuerza mayor, por la ceremonia de grados y (a) una audiencia citada con antelación a esta ante la Corte Suprema de Justicia”. Y que, por cuenta de esto, no podría garantizar el derecho a la defensa de su defendido.