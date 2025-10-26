Suscribirse

CONFIDENCIALES

“De los 11.291.987 votos de la segunda vuelta de 2022 se arrepintieron diez millones de votantes de Gustavo Petro”, Andrés Pastrana

El expresidente considera que la consulta de este 26 de octubre no fue un éxito para la izquierda.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 11:46 p. m.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro.
Andrés Pastrana y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: PRESIDENCIA.

Además de saber quién sería el ganador entre Carolina Corcho e Iván Cepeda, el petrismo se jugaba este domingo un hecho político muy importante.

Las fuerzas políticas del presidente Petro se dejaron medir en las urnas. En entrevista con SEMANA, Carolina Corcho había dicho que esperaban sacar 2.5 millones de votos.

Contexto: 🔴 EN VIVO | Elecciones 26 de octubre de 2025: con 664.932 votos y 14.817 mesas informadas, Iván Cepeda será el candidato presidencial del Pacto Histórico

En la tarde del domingo era claro que ya habían superado los dos millones, lo cual para muchos de la izquierda es un éxito rotundo. En esa jornada, el senador Cepeda se impuso por un amplio margen frente a Corcho.

El expresidente Andrés Pastrana tiene otra visión. “Colombia dijo NO al corrupto gobierno de cero obras y pactos con el narcotráfico. De los 11.291.987 votos de la segunda vuelta de 2022 se arrepintieron diez millones de votantes de Gustavo Petro”, dijo en un trino.

