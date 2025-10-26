“De los 11.291.987 votos de la segunda vuelta de 2022 se arrepintieron diez millones de votantes de Gustavo Petro”, Andrés Pastrana

Además de saber quién sería el ganador entre Carolina Corcho e Iván Cepeda, el petrismo se jugaba este domingo un hecho político muy importante.

Las fuerzas políticas del presidente Petro se dejaron medir en las urnas. En entrevista con SEMANA, Carolina Corcho había dicho que esperaban sacar 2.5 millones de votos.

En la tarde del domingo era claro que ya habían superado los dos millones, lo cual para muchos de la izquierda es un éxito rotundo. En esa jornada, el senador Cepeda se impuso por un amplio margen frente a Corcho.

El expresidente Andrés Pastrana tiene otra visión. “Colombia dijo NO al corrupto gobierno de cero obras y pactos con el narcotráfico. De los 11.291.987 votos de la segunda vuelta de 2022 se arrepintieron diez millones de votantes de Gustavo Petro”, dijo en un trino.