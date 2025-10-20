Confidenciales
Demandan el Presupuesto General de la Nación. Estos son los argumentos
La acción fue presentada por el congresista Carlos Fernando Motoa.
El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, radicó este lunes una demanda en la Corte Constitucional en contra del Presupuesto General de la Nación.
El documento, de más de 70 páginas, fundamenta que el texto aprobado por el Senado el pasado 16 de octubre tendría vicios de procedimiento y otorgaría facultades excesivas al Ejecutivo que serían preocupantes.
“El Presupuesto no responde a las verdaderas necesidades de los colombianos. Su atropellado trámite en el Congreso vulneró principios esenciales de nuestra Constitución, el principio democrático, el de publicidad y el de bicameralismo”, dijo Motoa.
Son varios sus argumentos para explicar los vicios. Por ejemplo, “el Senado aprobó el texto de la Cámara sin debate, ignorando más de 70 proposiciones de distintos senadores; la plenaria nunca conoció el texto aprobado, pues no fue publicado ni reproducido”, entre otros.