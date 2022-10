Confidenciales “Demostraremos que el buen nombre del expresidente ha sido difamado”: abogado de Uribe en EE. UU. sobre pleito judicial con Beto Coral

Hoy, ante los estrados judiciales en Florida (EE. UU.) acudirá el expresidente Álvaro Uribe, quien denunció por injuria y calumnia al activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral.

Dentro de las diligencias programadas, hoy será el turno para que el expresidente sustente con argumentos por qué presentó dicha denuncia por difamación.

SEMANA conversó con el reconocido abogado que lleva la defensa de Uribe en Miami, Alexander Alfano, quien explicó: “El caso hoy se define, porque tendremos la declaración del expresidente. El abogado del demandado va a hacerle preguntas al expresidente Uribe referente a la demanda que él radicó por difamación. Creemos que hoy tendremos la oportunidad de presentar la verdad, la versión verídica y correcta de lo que pasó y de lo que está pasando y cómo su buen nombre ha sido difamado”, dijo.

A finales de 2021, el activista presentó en sus redes sociales la idea de que el expresidente Álvaro Uribe no asistió a una diligencia programada para esa fecha: “A pesar de la orden de un juez de La Florida. El señor Álvaro Uribe no se va a presentar hoy a la audiencia de interrogatorio y descubrimiento, sin presentar excusa alguna. Mi abogado solicitará acciones. El expresidente no se puede burlar de la justicia de Estados Unidos”, afirma Coral.

Sin embargo, Coral no le contó a sus seguidores, en ese momento, que fue él, a través de su abogado, el que canceló la diligencia inicial y mostraba como si el expresidente no tuviera la disposición de asistir.

Además, tampoco contó que como estrategia de defensa y para desviar un poco el proceso, radicó un cuestionario sobre diversos temas del país. La defensa de Coral había pedido ese interrogatorio a Uribe dentro del proceso civil y hoy el expresidente responderá las preguntas.