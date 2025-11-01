Edward Libreros, quien hasta hace unos días se desempeñaba como viceministro de Agua y Saneamiento Básico, será recordado en el país por ser uno de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro despedido en pleno consejo de ministros por el propio Presidente de la República.

En esa oportunidad el jefe de Estado arremetió contra el viceministro Libreros, a quien acusó de “creerle más a Andesco que al proyecto” del gobierno y llegó hasta el punto que lo despidió de su cargo en plena transmisión en vivo del consejo de ministros.

Sin embargo, el llanero parece irse tranquilo por la gestión que realizó en la cartera y las inversiones que logró para las comunidades del Amazonas y la Orinoquía, específicamente para los departamentos de Meta, Casanare, Arauca, Guaviare, Putumayo, Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Libreros explicó que en un año y dos meses que estuvo frente al viceministerio - entre el 30 de agosto de 2024 hasta octubre de 2025- se logró la financiación de 28 proyectos, los cuales ascienden a más de 250.000 millones de pesos.

El exfuncionario destacó proyectos para la ciudad de Villavicencio, por cerca de 28.000 millones de pesos; en Casanare, por alrededor de 174.600 millones de pesos; en Arauca, por más de 111.000 millones de pesos. En Vichada y Guaviare la suma asciende a más de 20.000 millones de pesos.