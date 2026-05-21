El CEO de AtlasIntel afirmó que ninguna de las recientes encuestas en Colombia es “correcta o incorrecta”

Las variaciones en los resultados de las encuestas de opinión de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia generaron un análisis por parte de Andrei Roman, CEO de la firma AtlasIntel, quien se pronunció sobre el panorama político del país a través de sus canales oficiales.

Abelardo de la Espriella se dispara, iría a segunda vuelta con Iván Cepeda y deja atrás a Paloma Valencia, según la encuesta de Invamer

Actualmente, las mediciones muestran escenarios diversos. Mientras algunos estudios ubican al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, con una ventaja que lo proyecta como ganador en primera vuelta, otras mediciones indican un margen estrecho en disputa con los aspirantes de los sectores de oposición, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Convergencia en las mediciones electorales

Frente a la disparidad de los datos publicados por diferentes firmas, el director de AtlasIntel señaló que los resultados recientes muestran una tendencia hacia la unificación de los criterios de medición.

No significa que ninguna encuesta esté correcta o incorrecta en este momento, pero otras encuestadoras están finalmente convergiendo con los resultados de AtlasIntel sobre la carrera presidencial de Colombia, tanto en 1a como en 2a vuelta. Por delante del consenso, una vez más. — Andrei Roman (@andrei__roman) May 22, 2026

“No significa que ninguna encuesta esté correcta o incorrecta en este momento, pero otras encuestadoras están finalmente convergiendo con los resultados de AtlasIntel sobre la carrera presidencial de Colombia, tanto en primera como en segunda vuelta”, afirmó Roman.

La firma de origen brasileño, fundada en 2017 por Andrei Roman y Thiago Costa, enfoca su actividad en el análisis de grandes volúmenes de datos y el desarrollo de pronósticos políticos. La compañía obtuvo reconocimiento en el sector demoscópico por sus márgenes de precisión en procesos electorales previos en los Estados Unidos y en diferentes países de América Latina.