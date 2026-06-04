El concurso de la Academia Colombiana de Jurisprudencia para llevar propuestas a los candidatos presidenciales

La Academia Colombiana de Jurisprudencia, organización que durante años ha trabajado en la defensa de la Constitución y del ordenamiento jurídico colombiano, realizará la próxima semana el concurso “Propuestas innovadoras para mejorar la estructura legal de Colombia”, una iniciativa que busca presentar al próximo presidente del país propuestas serias y viables para fortalecer el sistema jurídico nacional.

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El concurso está dirigido a equipos universitarios conformados por profesores de pregrado o maestría y estudiantes de los programas de Jurisprudencia. Su propósito es “ofrecer al próximo Gobierno y al próximo Congreso propuestas de medidas concretas y urgentes, de carácter legislativo o reglamentario, acompañadas de su respectiva justificación, para atender los problemas específicos que actualmente afronta el país”.

La competencia abarcará áreas como derecho constitucional, electoral y parlamentario; derecho penal y disciplinario; derecho civil, incluyendo personas, familia, bienes, tierras, obligaciones y contratos; derecho comercial, con énfasis en seguros, derecho bancario y de la competencia; derecho procesal, acciones constitucionales y procesos especiales; teoría, filosofía y sociología jurídicas; historia del derecho y derecho romano; derecho internacional público y privado, multilateralismo, derecho comunitario, derechos humanos y derecho internacional humanitario; derecho de la hacienda pública y derecho tributario; derecho administrativo, ambiental y urbanístico; y derecho laboral y seguridad social.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 10 de junio, a las 5:30 p. m., en la sede de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.