Confidenciales El congresista Edward Rodríguez evalúa su continuidad en el Centro Democrático

La puerta que le cerró el Comité de Ética del Centro Democrático, su partido, a su aspiración presidencial para el 2022, tiene al representante a la Cámara Edward Rodríguez a punto de dejar el movimiento.

Tras el veto, le dijo a SEMANA que sintió tristeza y que ha pensado renunciar al Centro Democrático. No obstante, ha detenido dicha decisión mientras se reúne este viernes con el expresidente Álvaro Uribe, su mentor político. Edward quiere saber por qué lo vetaron.

Tiene claro que no volverá a la Cámara de Representantes porque obtuvo 105.000 votos en las elecciones de 2018, una cifra nada despreciable, incluso por encima de la que alcanzaron en las urnas Ernesto Macías, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y el resto de la bancada, excepto Uribe.

¿Irá a Senado? Eso no lo tiene claro. Está reflexionando sobre si continúa o no en el Centro Democrático porque ha recibido ofertas de otros partidos políticos. SEMANA conoció que no está descartado que apoye a otra precandidatura presidencial que no sea de su partido, y que podría ser la del exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez. Del tema, no quiso referirse, al menos mientras no hable con su jefe político.

Lo más probable es que Uribe no lo deje ir de la colectividad. Es joven, uno de los más fieles escuderos de Iván Duque, del uribismo, y lo que más necesita la lista al Senado en el 2022 es sumar porque sin el expresidente encabezando la lista, es casi imposible predecir lo que ocurrirá con sus más de 800.000 votos de 2018 y qué tantas curules sostendrán.