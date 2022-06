Confidenciales El deseo de Margarita Rosa de Francisco para la oposición durante gobierno de Petro

Margarita Rosa de Francisco es una de las mujeres más reconocidas en la farándula nacional. Su participación como actriz en varias telenovelas, así como su faceta de presentadora, le han hecho merecedora de un lugar importante en la memoria de los colombianos.

A través de sus redes sociales, Margarita Rosa de Francisco se mantiene bastante activa con respecto a los temas de la agenda política del país. En ese sentido, ha levantado su voz de crítica cuando lo considera pertinente, sumando tanto simpatizantes como detractores.

En un reciente trino, citó el video publicado por la senadora María Fernanda Cabal en donde, como era de esperarse, fija su oposición al gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.

“Ojalá que a la oposición le vaya bien en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Así podrán reconocer una nueva dimensión de la noción de libertad”, fueron las palabras publicadas por Margarita Rosa de Francisco en la red social.

En otro trino, también se refirió a las nociones de ganar y perder de las que tanto se ha hablado luego de las elecciones. En ese sentido, expresó: “A mí no me gusta eso de restregarle a los perdedores una victoria. Mucho menos hablar en términos de ‘ganar y perder’. Prefiero pensar que se le abrió un camino a quienes no tenían un modo de salir del olvido estatal y que eso no significa cerrárselo a otros”.