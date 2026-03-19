Política

“El enfrentamiento es con Paloma ...Cepeda ya tiene asegurada la segunda vuelta”: papá de Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella Juris critica a la candidata de la Gran Consulta y asegura que el expresidente Uribe “la lleva de la mano” a los eventos.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 7:36 a. m.
Abelardo de la Espriella Jaris, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia
Abelardo de la Espriella Jaris, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia Foto: SEMANA

Un video del papá de Abelardo de la Espriella deja claro el malestar que existe alrededor de que la derecha esté dividida para la segunda vuelta. En este, Abelardo de la Espriella Juris le habla a Álvaro Uribe, pero especialmente a los electores.

“La lucha en la primera vuelta no tiene como objetivo derrotar a Cepeda. El enfrentamiento que quede claro es con Paloma, porque si hacemos cuentas, Cepeda tiene asegurada la segunda vuelta, va a pasar a la segunda vuelta... Entonces hemos terminado enfrentados dos hermanos, por culpa de una mala estrategia”.

En su intervención en un evento, De la Espriella Juris asegura que “yo estoy de acuerdo con lo que han dicho ustedes, que no debemos ofendernos porque tarde o temprano pase Paloma o pase Abelardo, tenemos que votar por quien esté enfrentado a Cepeda. Yo desde aquí le ruego, le pido al presidente Uribe que ha sido mi amigo de siempre que nos deje pelear libres. Abelardo no necesita que nadie lo lleve de la mano”.

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Frente a esto último lanza esta crítica: “Yo soy sincero con ustedes. Y lo digo a nivel personal. No vemos con buenos ojos que el presidente Uribe, que es una institución, que es el hombre más importante que tiene este país, lleve de las manos a Paloma a todas las manifestaciones".

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