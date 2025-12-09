Suscribirse

Política

El excongresista Federico Hoyos volverá a aspirar a la Cámara de Representantes; este es el partido que lo avaló

Actualmente es el director de una fundación por medio de la cual apoya a menores de edad en el país.

Redacción Semana
9 de diciembre de 2025, 7:50 p. m.
Federico Hoyos
Federico Hoyos fue embajador de Colombia en Canadá y representante a la Cámara. | Foto: Suministrada

El Centro Democrático respaldó la candidatura de Federico Hoyos para la Cámara por Antioquia. El líder antioqueño tendrá el número 104, con el que buscará volver al Congreso.

“Antioquia necesita liderazgo serio, propuestas posibles y experiencia probada. Quiero volver al Congreso para trabajar por la educación, la seguridad, la economía productiva y la defensa de las oportunidades para los jóvenes”, aseguraron.

Hoyos había estado en la Cámara de Representantes en el periodo 2014-2018. Además, fue embajador de Colombia en Canadá. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, la diplomacia, la filantropía y la academia.

Actualmente, es el director ejecutivo de la Fundación Los 8 Valores, con la cual ayuda a través del deporte a niños y jóvenes.

Hoyos ha sido profesor universitario de Eafit, la Universidad de Notre Dame y de la Universidad Pontificia Bolivariana. “Vuelvo al Congreso con la misma convicción que me ha guiado toda la vida: servir, construir y unir. El 104 es un número que representará trabajo, resultados y defensa firme de nuestras instituciones”, aseguró.

