El Centro Democrático respaldó la candidatura de Federico Hoyos para la Cámara por Antioquia. El líder antioqueño tendrá el número 104, con el que buscará volver al Congreso.

“Antioquia necesita liderazgo serio, propuestas posibles y experiencia probada. Quiero volver al Congreso para trabajar por la educación, la seguridad, la economía productiva y la defensa de las oportunidades para los jóvenes”, aseguraron.

Hoyos había estado en la Cámara de Representantes en el periodo 2014-2018. Además, fue embajador de Colombia en Canadá. Cuenta con amplia experiencia en el sector público, la diplomacia, la filantropía y la academia.

Actualmente, es el director ejecutivo de la Fundación Los 8 Valores, con la cual ayuda a través del deporte a niños y jóvenes.