Confidenciales “Él ha sido más inteligente de lo que creían sus amigos y enemigos”: Armando Benedetti elogia a Gustavo Petro

Por medio de un trino, el embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, elogió al presidente Gustavo Petro. “@petrogustavo ganó por solo 3 puntos. Él ha sido más inteligente de lo que creían sus amigos y enemigos. Le ha ido bien! Cada vez que habla enseña!”.

.@petrogustavo ganó por solo 3 puntos. Él ha sido más inteligente de lo que creían sus amigos y enemigos. Le ha ido bien! Cada vez que habla enseña! — Armando Benedetti (@AABenedetti) December 24, 2022

A pesar de que no comentó más ni dio detalles sobre este elogio, por la fecha (24 de diciembre) puede que este mensaje haya sido por la decisión del presidente de acoger a habitantes en condición de calle en la celebración de ‘Noche Buena’.

Esta medida implicó permitirles a más de 700 habitantes en condición de calle ubicarse en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, para celebrar Navidad. La celebración estuvo acompañada de banda sonora, comida, regalos y cántico de villancicos.

La iniciativa del Presidente @PetroGustavo, de abrir las puertas de la @Casa_Narino a más de 700 habitantes en situación de calle, hace parte de su apuesta social de dignificar la vida de todas y todos los ciudadanos, bajo una mirada no represiva y sí humanista. pic.twitter.com/8psYcuGgkv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 25, 2022

Recientemente, Benedetti recibió a Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, en la sede de la Embajada colombiana en capital venezolana. El embajador señaló que conversó con él sobre filosofía y leyes. Asimismo, señaló que recibió por parte del fiscal el libro Hoguera de una adolescencia intemporal, con la firma y declaratoria de Saab, el cual Benedetti quiere entregarle personalmente a Gustavo Petro.

No obstante, recientemente, el embajador había criticado al mandatario con respecto al equipo de Gobierno que había seleccionado. En una entrevista para el programa Los Informantes de Caracol Televisión, sostuvo: “Me parece que Petro lo está haciendo inmejorable. Ahora, lo que veo mal es al gobierno de Petro. Uno podría llegar a pensar que de pronto no hay Gobierno. Si sigo hablando de eso, cuidado y me botan”.