Confidenciales
“El magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado”, dijo Petro, al referirse a la reforma pensional en la Corte
El presidente se fue lanza en ristre contra “el magistrado”, del cual ―dijo― sabotea una ley que ha sido aprobada dos veces en el Congreso de la República.
Dentro del rosario de temas que abordó el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la plaza pública de Ibagué, en donde convocó a una movilización social, no faltó la referencia a las reformas y, principalmente, a la pensional, que permanece en manos de la Corte Constitucional, donde se tendrá que definir su legalidad.
La pensional le ocupó una parte del discurso, pues aprovechó para desvirtuar los reclamos de las últimas horas, según los cuales, el traslado de 9 billones de pesos, que están en los fondos privados de pensiones, pasarán a Colpensiones y sería “una expropiación” del ahorro que ya han hecho los colombianos para la vejez, según los críticos.
Al respecto, Petro aclaró que ese traslado de dineros, que implica llevar el ahorro de 45.000 trabajadores de alto riesgo para que queden más seguros en el sistema público, es algo que está establecido de tiempo atrás.
“No es para pagar el bono pensional (de los viejos que no alcanzaron a cotizar para pensión) como han dicho. Esa plata ya está en el presupuesto, porque yo no soy pendejo”, dijo.
Acto seguido, habló del “magistrado”: “El que no quiere ayudar a los viejos será derrotado, ojalá. Y ojalá el Congreso de la República recupere su función, que no es la de ayudar con el dinero público las ganancias codiciosas de una minoría, incluida la de algunos senadores”.