Confidenciales

“El magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado”, dijo Petro, al referirse a la reforma pensional en la Corte

El presidente se fue lanza en ristre contra “el magistrado”, del cual ―dijo― sabotea una ley que ha sido aprobada dos veces en el Congreso de la República.

4 de octubre de 2025, 2:30 a. m.