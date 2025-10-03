Suscribirse

Confidenciales

“El magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado”, dijo Petro, al referirse a la reforma pensional en la Corte

El presidente se fue lanza en ristre contra “el magistrado”, del cual ―dijo― sabotea una ley que ha sido aprobada dos veces en el Congreso de la República.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 2:30 a. m.
alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025
Alocución de Gustavo Petro el 3 octubre 2025, en Ibagué | Foto: Presidencia

Dentro del rosario de temas que abordó el presidente Gustavo Petro durante su intervención en la plaza pública de Ibagué, en donde convocó a una movilización social, no faltó la referencia a las reformas y, principalmente, a la pensional, que permanece en manos de la Corte Constitucional, donde se tendrá que definir su legalidad.

La pensional le ocupó una parte del discurso, pues aprovechó para desvirtuar los reclamos de las últimas horas, según los cuales, el traslado de 9 billones de pesos, que están en los fondos privados de pensiones, pasarán a Colpensiones y sería “una expropiación” del ahorro que ya han hecho los colombianos para la vejez, según los críticos.

Al respecto, Petro aclaró que ese traslado de dineros, que implica llevar el ahorro de 45.000 trabajadores de alto riesgo para que queden más seguros en el sistema público, es algo que está establecido de tiempo atrás.

“No es para pagar el bono pensional (de los viejos que no alcanzaron a cotizar para pensión) como han dicho. Esa plata ya está en el presupuesto, porque yo no soy pendejo”, dijo.

Acto seguido, habló del “magistrado”: “El que no quiere ayudar a los viejos será derrotado, ojalá. Y ojalá el Congreso de la República recupere su función, que no es la de ayudar con el dinero público las ganancias codiciosas de una minoría, incluida la de algunos senadores”.

Intervención del presidente Gustavo Petro en Ibagué, en el Parque Murillo Toro. Octubre 3 de 2025
Intervención del presidente Gustavo Petro en Ibagué, en el Parque Murillo Toro. Octubre 3 de 2025 | Foto: Presidencia / Transmisión Youtube

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números con los que podría ganar la lotería el 4 de octubre y horóscopo para los 12 signos

2. ¿Compró este artículo en Amazon? Autoridades advierten riesgo fatal y anuncian el retiro inmediato

3. ¿Qué partidos se van a jugar en México para el Mundial 2026? Ciudades, estadios, fechas y más

4. Confirman que conductor de maquinaria amarilla de la Alcaldía de Jamundí fue asesinado a tiros por disidentes del frente Jaime Martínez

5. Inteligencia artificial da el ganador de la serie entre Dodgers y Phillies: causa gran asombro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Reforma pensionalGustavo PetroCorte Constitucional

Noticias Destacadas

alocución Gustavo Petro 3 octubre 2025

“El magistrado que no quiere ayudar a los viejos será derrotado”, dijo Petro, al referirse a la reforma pensional en la Corte

Redacción Semana
Daniel Quintero y Gustavo Petro.

¿Guiño de Gustavo Petro a la campaña de Daniel Quintero? La foto que genera reacciones en redes sociales

Redacción Confidenciales
Vicky Davila, Daniel Quintero bandera

Vicky Dávila responde a amenaza de Daniel Quintero: “No nos vamos a dejar imponer la bandera de Petro, la de guerra o muerte”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.