Confidenciales El objeto mejor guardado en la billetera de Enrique Peñalosa

El exalcalde de Bogotá y hoy candidato presidencial del Partido de La U, Enrique Peñalosa, le contó a SEMANA cuáles son los objetos más preciados que guarda en su billetera. Lo hizo en una entrevista donde él, frente a las cámaras, mostró qué lleva diariamente durante sus recorridos propios de la campaña política.

“Tengo billetera, tengo de todo: billetes”, confesó en medio de la risa. “Tengo mi cédula, el pase de conducción, el seguro de salud, la tarjeta del SITP, del TransMilenio porque yo sí cojo TransMilenio”, expresó.

Al edificio de SEMANA, donde Peñalosa concedió la entrevista, dijo que llegó caminando. “Yo no ando con escoltas, ni en carros blindados ni cosas por el estilo”, añadió.

Peñalosa se describió como un enamorado de Colombia: “Precisamente me encanta ir a las zonas más alejadas de nuestro país. Cuando vuelo sobre las selvas del Pacífico quiero descender en cada uno de esos pequeños poblados sobre los ríos y ver cómo podemos mejorar la vida con internet, servicios públicos, excelente educación, con campos deportivos con pasto sintético iluminados, mejorar la posibilidad de producción. He sido alcalde de Bogotá dos veces en diferentes épocas, he trabajado con el alma para mejorar la vida de los ciudadanos más pobres. He hecho más de 80 supercolegios, construí TransMilenio, contraté el Metro de Bogotá, hice más de 1.500 parques, 170 canchas de fútbol en pasto sintético… Eso es lo que me apasiona. Ese soy yo, saco los perros a pasear, de milagro no estoy lleno de bolsas plásticas para recoger el popó del animal porque mi verdadero oficio no es ser candidato presidencial, sino ser paseador de perros”.

También se refirió a las mentiras que, según él, pronuncia Gustavo Petro en sus discursos y entrevistas, uno de sus principales rivales políticos durante años. “Cuando alguien va a pedir un trabajo no escribe en su hoja de vida que hará tal cosa, pone lo que ha hecho. En el caso mío con Gustavo Petro es perfecto, él fue alcalde los mismos cuatro años que yo, con el mismo presupuesto. Yo los invito a que comparen, ojalá una universidad seria: ¿quién fue el que construyó más colegios? ¿Quién fue el que arregló el centro de Bogotá, el Bronx? ¿Quién hizo más hospitales? ¿Quién contrató el Metro? ¿Quién hizo más parques? Él habla mucho mejor que yo, pero él promete toda clase de mentiras…”, afirmó.