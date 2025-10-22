El particular trino de Gustavo Petro que desató comentarios: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro”. ¿A quién se lo dijo?

En el duro cruce que ha sostenido el presidente Gustavo Petro con el representante norteamericano Carlos Giménez, ambos han elevado el tono.

El congresista norteamericano le escribió este martes un trino en el que aseguraba lo siguiente: “No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia“.

La respuesta había sido desatada por otro trino del primer mandatario a un comentario del parlamentario a la entrevista de Daniel Coronel: “Yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo, como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio, pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general”.

Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto menos cerebro https://t.co/cAajbtliiY — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025

Pero al leer la diatriba de Giménez, el primer mandatario le dijo: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto, menos cerebro”.

Muchos han comentado el trino. El exministro Luis Felipe Henao, por ejemplo, solo escribió dos palabras: “Con razón”.