Suscribirse

CONFIDENCIALES

El particular trino de Gustavo Petro que desató comentarios: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro”. ¿A quién se lo dijo?

El presidente Petro arremetió de nuevo contra uno de sus más grandes críticos en los Estados Unidos. Su trino de respuesta llamó la atención.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 12:54 p. m.
.
Gustavo Petro, presidente de Colombia. | Foto: Getty Images

En el duro cruce que ha sostenido el presidente Gustavo Petro con el representante norteamericano Carlos Giménez, ambos han elevado el tono.

El congresista norteamericano le escribió este martes un trino en el que aseguraba lo siguiente: “No sé si es que la droga que consume le ha dañado el cerebro o si es el afán de protagonismo que tiene. Dices una cosa y luego te contradices. Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia“.

La respuesta había sido desatada por otro trino del primer mandatario a un comentario del parlamentario a la entrevista de Daniel Coronel: “Yo no amenazo a Trump, solo dije que Trump cambie su corazón, de defender políticas de muerte en el mundo, como el genocidio en Palestina, por políticas de vida. Si no hay ese cambio, pues el propio pueblo de los EE. UU. cambiará a Trump, porque no se puede ir al suicidio general”.

Pero al leer la diatriba de Giménez, el primer mandatario le dijo: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro, entre más insulto, menos cerebro”.

Contexto: “Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia”: congresista estadounidense a Gustavo Petro

Muchos han comentado el trino. El exministro Luis Felipe Henao, por ejemplo, solo escribió dos palabras: “Con razón”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Destapan en redes la posible razón por la que la magistrada Leonor Oviedo Pinto salvó su voto en la absolución de Álvaro Uribe

2. Se definió el equipo donde correrá Nairo Quintana en 2026: comunicado lo hizo oficial

3. ¿Está en jaque el nuevo modelo de pasaportes? Admiten demanda contra el convenio que firmó el Gobierno Petro con Portugal

4. Destapan si Yina Calderón tendrá que pagar millonaria multa por retirarse de la pelea contra Andrea Valdiri: “Está todo estipulado”

5. Coronel de la Policía de La Guajira se entrega a la Fiscalía tras orden de captura por delitos sexuales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroEstados UnidosDonald Trump

Noticias Destacadas

.

El particular trino de Gustavo Petro que desató comentarios: “Siempre el insulto indica el tamaño del cerebro”. ¿A quién se lo dijo?

Redacción Semana
El expresidente Álvaro Uribe y el fiscal Francisco Barbosa.

Francisco Barbosa celebró fallo a favor de Uribe: “Quedó claro el ensañamiento que se dio contra el expresidente”

Redacción Semana
La estructura financiera de Ecopetrol ha sido sólida. Fue una de las pocas petroleras en el mundo que en pandemia dio utilidades, a pesar de la caída de los precios y del alto nivel de inventarios en el planeta.

La historia de la licitación en Ecopetrol por más de 2 billones de pesos que estaría estancada

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.