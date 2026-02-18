El periodista Rubén Salas Blanco presentó ‘Una lombriz en el asfalto’, su segunda obra literaria

Rubén Salas Blanco, el periodista colombiano con más de tres décadas de trayectoria, presentó su segunda obra literaria, Una lombriz en el asfalto, un libro que invita a reflexionar sobre el destino humano y la superación personal en un mundo dominado por las ilusiones digitales.

Salas se ha consolidado como un profesional versátil en el periodismo colombiano, con énfasis en la comunicación estratégica. Como gerente general de Imagen 21 SAS, ha liderado proyectos de comunicaciones que abarcan desde la producción audiovisual hasta el asesoramiento institucional.

Antes de incursionar en la escritura literaria, Salas Blanco ya había dejado huella con su primera obra, Una disculpa en la eternidad, un poemario que elogia la vida a través de versos profundos y elogiosos. Este paso marcó su debut como escritor y reveló su sensibilidad poética, forjada en años de observación del pulso social colombiano.

Esta es la portada de 'Una lombriz en el asfalto'. Foto: Facebook Rubén Salas Blanco

Ahora, con Una lombriz en el asfalto, consolida su voz autoral, editada por un grupo editorial independiente que destaca su origen en una vivencia cotidiana.​ El título de la obra surge de una observación simple pero poderosa: una lombriz luchando por sobrevivir en el concreto urbano, símbolo de la resiliencia humana frente a adversidades implacables.

Esta imagen, lejos de ser infantil como podría sugerir a primera vista, guía al lector por reflexiones profundas sobre el libre albedrío y la capacidad de alterar destinos aparentemente ineludibles.

El prólogo fue escrito por Silvia Corzo, reconocida periodista colombiana; el libro cuestiona si estamos condenados a repetir errores o si una epifanía puede romper ciclos viciosos.

Corzo enfatiza que, pese al título juguetón, se trata de un texto edificante cargado de sabiduría práctica. Salas Blanco critica duramente las redes sociales, esas “carentes de enseñanzas” que alejan al individuo de su realidad tangible y lo sumergen en fantasías efímeras.

El periodista Rubén Salas Blanco también es poeta. Foto: Facebook Rubén Salas Blanco

En esta obra, el autor diserta sobre el tiempo y sus impactos en las decisiones cotidianas, recomendando herramientas ancestrales como la oración, la meditación y técnicas para aquietar la mente.

Salas Blanco aboga por el apoyo mutuo como antídoto contra la alienación, recordando que el verdadero crecimiento surge del mundo real, no de likes virtuales.

De acuerdo con lo revelado por Salas, este libro se erige como un faro para lectores en Bogotá y más allá, donde el asfalto devora sueños, pero también germina resistencias.