Confidenciales El preocupante desconocimiento de los colombianos frente a los mecanismos de participación

Uno de los datos más llamativos que dejó la Encuesta de Cultura Política revelada por el Dane es el desconocimiento de los colombianos frente a los mecanismos de participación ciudadana.

El 74 % afirmó desconocer qué es una iniciativa popular legislativa (cuando un grupo de ciudadanos presenta un proyecto de ley); el 73,3 % indicó que no sabe qué es un cabildo abierto; el 59,3 % no tiene conocimiento de lo que es una consulta popular. El 53,5 % no tiene información de lo que es una revocatoria de mandato, y más de la mitad no sabe qué es un plebiscito.

El asunto llama la atención no solo porque estos mecanismos son poderosas herramientas que tiene el ciudadano para hacer frente a los poderosos, sino porque en los últimos cinco años en el país se han aplicado varios de estos.

En 2016 se hizo el llamado plebiscito por la paz, en el que por escaso margen ganó la opción de rechazo al acuerdo de paz firmado con las Farc.

Por el lado de las consultas populares, la más sonada fue la llamada consulta anticorrupción, hecha en agosto de 2018, mecanismo que en todo caso no superó el umbral.

Por el lado de las revocatorias de mandato, estas se hacen permanentemente en Colombia, aunque muy pocas dan resultado.

Este desconocimiento de los ciudadanos frente a los mecanismos de participación se explica en buena medida por la falta de credibilidad de los ciudadanos en la democracia.

Según el mismo estudio del Dane, a nivel nacional, el 52,2 % de las personas manifestó estar insatisfecho con la forma en que la democracia funciona en Colombia. En contraste, las personas que manifestaron sentirse muy satisfechas con la forma en que funciona la democracia en el país representaron apenas el 12,4 %.