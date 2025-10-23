“El problema no es la Constitución, el problema es Petro”: gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

Se siguen conociendo reacciones después de que el Gobierno Petro revelara el borrador de la asamblea constituyente que busca impulsar en Colombia en plena época electoral. Varios sectores políticos han manifestado su rechazo.

A las críticas se sumó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que tomó postura a través de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en las que sentenció que “el problema no es la Constitución, el problema es Petro”.

La teoría del mandatario departamental es que el principal bloqueo institucional en el actual Gobierno ha sido el mismo jefe de Estado: “Es la mediocridad de su Gobierno, los delirios y mezquindad de su personalidad. Lo que él llama bloqueo es el sistema democrático de pesos y contrapesos. Lo contrario es dictadura”.

Rendón puso sobre la mesa la idea de bloqueo institucional porque esa fue la justificación que encontró el Ministerio de Justicia para presentar el texto que levanta ampollas en el país.

