“Emergencia económica revive por la puerta de atrás la reforma tributaria que fue derrotada en democracia”

El sector financiero sería uno de los más golpeados por las medidas que contemplarían los decretos que se desprenderán de la emergencia económica, declarada por el presidente Gustavo Petro, debido a la difícil situación fiscal que, a su juicio, se ha agudizado por la negativa a las reformas que el Gobierno tramitaba ante el Congreso de la República.

En representación de los banqueros del país, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, manifestó su desacuerdo y su “profunda preocupación” frente a la declaratoria de la emergencia económica.

Para el directivo gremial, ese estado de excepción “carece de todo fundamento, tanto técnico como jurídico”.

Emergencia económica de Petro será revisada por la Corte. Foto: Fotomontaje SEMANA

En el caso del sector financiero, las medidas que se aplicarían, según lo divulgado hasta ahora, implicarían “una sobre sobretasa” que llevaría el impuesto de renta para este segmento de la economía al 50 %.

De acuerdo con lo explicado por Malagón, esto significaría que “la mitad de la actividad del sector financiero quedaría en manos del Estado, convirtiendo a Colombia en el país con la menor competitividad tributaria para el negocio financiero”.

La situación sería aún más grave si se trata de una “resurrección de la reforma tributaria por la puerta de atrás”, manifestó el presidente de Asobancaria, quien agregó que dicho proyecto “fracasó y fue derrotado democráticamente en el Congreso de la República”.

En definitiva, para Jonathan Malagón, los grandes afectados serían todos los colombianos, ya que las implicaciones recaerán sobre la ciudadanía en general. “Sobre las familias que quieren acceder a un crédito de vivienda; sobre los empresarios que quieren ampliar su producción; sobre los estudiantes que quieren financiar su educación. Para el crédito en general existe un desestímulo y una restricción”.

Al directivo de Asobancaria le resulta un contrasentido, pues Colombia “es un país que necesita más inversión y crecimiento”; sin embargo, advirtió que medidas como las que se desprenderán de la emergencia económica harán lo que, hasta ahora, ha sido la tendencia: “terminarán desplazando el sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento de largo plazo de la economía colombiana”, concluyó Malagón.