Confidenciales
Empresarios que participan en Congreso de la Andi se unieron virtualmente a la misa de despedida de Miguel Uribe Turbay
El evento que reúne al sector privado no quiso estar ausente de los actos fúnebres del senador y excandidato presidencial.
El Congreso de Empresarios de la Andi, que tiene reunido al sector privado en Cartagena, donde debatirán durante tres días el futuro del país, no quiso estar ausente de las honras fúnebres al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.
Desde la capital de Bolívar, en el Centro de Convenciones de la ciudad, donde iniciarán las jornadas del Congreso, se conectaron de manera virtual a la misa de despedida del político.
La congregación de empresarios siguió solemnemente el acto multitudinario que se realizaba en la Catedral Primada de Bogotá, donde se dieron cita colombianos de todos los sectores de la vida nacional, para darle el último adiós a Miguel Uribe Turbay.
El país entero está conmovido con la despedida del hombre de 39 años, que hace dos meses recibió dos disparos en la cabeza, mientras se encontraba en un sitio público exponiendo sus propuestas para sacar adelante al país de cara a la campaña presidencial.