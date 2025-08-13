Suscribirse

Empresarios que participan en Congreso de la Andi se unieron virtualmente a la misa de despedida de Miguel Uribe Turbay

El evento que reúne al sector privado no quiso estar ausente de los actos fúnebres del senador y excandidato presidencial.

Redacción Confidenciales
13 de agosto de 2025, 8:23 p. m.
Empresarios asistentes al Congreso de la Andi en Cartagena participaron, de manera virtual, en las Honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.
Empresarios en el Congreso de la Andi en Cartagena participaron, de manera virtual, en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Martha Morales

El Congreso de Empresarios de la Andi, que tiene reunido al sector privado en Cartagena, donde debatirán durante tres días el futuro del país, no quiso estar ausente de las honras fúnebres al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Desde la capital de Bolívar, en el Centro de Convenciones de la ciudad, donde iniciarán las jornadas del Congreso, se conectaron de manera virtual a la misa de despedida del político.

Asistentes al Congreso de la Andi observaron la transmisión de las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay.
Asistentes al Congreso de la Andi observaron la transmisión de las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Martha Morales

La congregación de empresarios siguió solemnemente el acto multitudinario que se realizaba en la Catedral Primada de Bogotá, donde se dieron cita colombianos de todos los sectores de la vida nacional, para darle el último adiós a Miguel Uribe Turbay.

El país entero está conmovido con la despedida del hombre de 39 años, que hace dos meses recibió dos disparos en la cabeza, mientras se encontraba en un sitio público exponiendo sus propuestas para sacar adelante al país de cara a la campaña presidencial.

