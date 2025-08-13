Empresarios que participan en Congreso de la Andi se unieron virtualmente a la misa de despedida de Miguel Uribe Turbay

El Congreso de Empresarios de la Andi, que tiene reunido al sector privado en Cartagena, donde debatirán durante tres días el futuro del país, no quiso estar ausente de las honras fúnebres al senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Desde la capital de Bolívar, en el Centro de Convenciones de la ciudad, donde iniciarán las jornadas del Congreso, se conectaron de manera virtual a la misa de despedida del político.

Asistentes al Congreso de la Andi observaron la transmisión de las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Martha Morales

La congregación de empresarios siguió solemnemente el acto multitudinario que se realizaba en la Catedral Primada de Bogotá, donde se dieron cita colombianos de todos los sectores de la vida nacional, para darle el último adiós a Miguel Uribe Turbay.