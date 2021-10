Confidenciales “¿Es culpa de ellos y yo tengo que pagar?”: Mario Hernández acusa a Avianca por subir el precio de un tiquete

El empresario colombiano Mario Hernández se valió de la tribuna de Twitter para denunciar una situación que le ocurrió con la aerolínea Avianca mientras compraba un tiquete. El empresario alegó que el precio habría subido $3 millones porque la empresa de servicio aéreo no lo “atendió a tiempo”.

“Avianca no me atendió a tiempo. El tiquete valía 6,7 millones hasta hoy me atienden y me dicen que el tiquete cambió la tarifa a 10,7 millones. ¿Es culpa de ellos y yo tengo que pagar? ¿Qué tal?”, dijo.

Mario, sabemos que el equipo se comunicó con tu asistente y se envió la cotización a su correo. Los precios pueden variar según disponibilidad y temporada. Estaremos compartiendo la nueva cotización según lo solicitado. Soy Angelica. — Avianca Escucha (@AviancaEscucha) October 17, 2021

Al cabo de unos minutos, la aerolínea contestó al trino del marroquinero, donde le señaló que le enviaron una nueva cotización del tiquete aéreo: “Mario, sabemos que el equipo se comunicó con tu asistente y se envió la cotización a su correo. Los precios pueden variar según disponibilidad y temporada. Estaremos compartiendo la nueva cotización según lo solicitado”.

Todo parece indicar que hasta la mañana de este domingo la aerolínea no le había solucionado el problema al empresario, quien nuevamente se refirió al caso mediante un trino: “¿Dónde estarán los directivos de Avianca que no afrontan los problemas? Yo en mi empresa doy ejemplo”