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Esta es la nueva canción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella

El aspirante a la Casa de Nariño sigue sumando apoyos políticos.

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Redacción Semana
3 de junio de 2026 a las 12:35 p. m.
Abelardo de la Espriella estrenó canción de campaña para la segunda vuelta.
Abelardo de la Espriella estrenó canción de campaña para la segunda vuelta. Foto: Guillermo González

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tiene una nueva canción de campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Iván Cepeda, el domingo 21 de junio.

El renovado himno de los Defensores de la Patria propone ganarle al presidente Gustavo Petro en las urnas “por la nación” y está protagonizado por imágenes de los símbolos de la patria, como la bandera y la camiseta de la Selección Colombia.

La estudiante de la Universidad UIS Emily Sofia Téllez afirmó durante una reunión de campaña del Pacto Histórico que se debe sembrar "terror" sobre Abelardo de la Espriella.
Se destapa la estrategia del Pacto para afectar a Abelardo de la Espriella: “Tenemos que meter terror”

“Tigre, tigre de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Vamos, vamos, colombianos, a ganarle a Petro por nuestra Nación”, reza esa composición que promueve la aspiración de De la Espriella.

El candidato presidencial ha recibido el respaldo de partidos políticos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Conservador y la U, así como de otros excandidatos a la Casa de Nariño.