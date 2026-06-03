El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tiene una nueva canción de campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Iván Cepeda, el domingo 21 de junio.

El renovado himno de los Defensores de la Patria propone ganarle al presidente Gustavo Petro en las urnas “por la nación” y está protagonizado por imágenes de los símbolos de la patria, como la bandera y la camiseta de la Selección Colombia.

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“Tigre, tigre de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Vamos, vamos, colombianos, a ganarle a Petro por nuestra Nación”, reza esa composición que promueve la aspiración de De la Espriella.

El candidato presidencial ha recibido el respaldo de partidos políticos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Conservador y la U, así como de otros excandidatos a la Casa de Nariño.