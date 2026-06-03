El candidato presidencial Abelardo de la Espriella tiene una nueva canción de campaña para la segunda vuelta presidencial, en la que se enfrentará a Iván Cepeda, el domingo 21 de junio.
El renovado himno de los Defensores de la Patria propone ganarle al presidente Gustavo Petro en las urnas “por la nación” y está protagonizado por imágenes de los símbolos de la patria, como la bandera y la camiseta de la Selección Colombia.
“Tigre, tigre de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Vamos, vamos, colombianos, a ganarle a Petro por nuestra Nación”, reza esa composición que promueve la aspiración de De la Espriella.
En redes sociales se dio a conocer la nueva canción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/qfosN5PcX2— Revista Semana (@RevistaSemana) June 3, 2026
El candidato presidencial ha recibido el respaldo de partidos políticos como el Centro Democrático, Cambio Radical, el Conservador y la U, así como de otros excandidatos a la Casa de Nariño.