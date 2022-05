Confidenciales La jocosa reacción de Juan Camilo Restrepo, alcalde (e) Medellín, al entrar a la Alcaldía

Visiblemente emocionado se vio al actual comisionado de Paz, Juan Camilo Restrepo, ingresando a las instalaciones de la Alcaldía de Medellín luego de posesionarse como alcalde encargado de la capital de Antioquia.

Al momento de entrar al recinto, señaló impactado que la estructura había sufrido varios cambios, lo que hizo suponer que anteriormente ya había estado en ese lugar.

Restrepo, a su vez, saludó a la persona encargada de la seguridad y a todo funcionario que se encontraba mientras caminaba por las instalaciones del recinto.

“Oiga, esta vaina yo no la conocía, hace rato yo no venía por acá, todo esto lo cambiaron”, dijo Restrepo.

Además, la experiencia la publicó en su cuenta de Twitter: “He llegado a la Alcaldía de Medellín para construir y cumplir con la designación del presidente Iván Duque. Reconocí varios rostros, gente que aprecio y en la que veo pasión para trabajar por la ciudad. ¡Vamos para adelante!”.

He llegado a la @AlcaldiadeMed para construir y cumplir con la designación del presidente @IvanDuque. Reconocí varios rostros, gente que aprecio y en la que veo pasión para trabajar por la ciudad.

¡Vamos para adelante! pic.twitter.com/veSM98B58O — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) May 12, 2022

Cabe señalar que el jueves de esta semana el Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, asumió funciones en la Alcaldía de Medellín luego de que la Procuraduría General de la Nación suspendiera a Daniel Quintero por presunta participación en política.

De acuerdo con la orden del órgano de control disciplinario, Restrepo estaría tres meses en el cargo, pero este tiempo podría prolongarse a seis.

Trascendió que la posesión tuvo lugar en el despacho de la Notaría Once del Círculo de Medellín, ubicada en el barrio El Poblado. En compañía de sus allegados, llegó al sitio donde juró cumplir fielmente los deberes del cargo que le entregó el presidente Iván Duque.

Unidad e institucionalidad es lo que requiere en este momento la ciudad de Medellín. Yo vengo a dar un parte de tranquilidad a los ciudadanos, he sido servidor público durante 18 años. Mi hoja de vida está para el escrutinio de todos. pic.twitter.com/u092DXEoO0 — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) May 12, 2022

En conversación con SEMANA, el funcionario del Gobierno nacional comentó que no le restará puntos a la ciudad, sino que trabajará para que siga su curso con normalidad.

“Yo quiero mandar un mensaje de unidad. Yo no voy a llegar a pelear. Simplemente yo voy a solucionar los problemas de la gente. Yo nací, me crie y quiero mi ciudad. Voy a trabajar hasta que el señor presidente me deje en este encargo”, sostuvo el alcalde encargado.