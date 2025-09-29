Un grupo de congresistas radicó un proyecto de ley ante el Senado de la República con el que pretenden garantizar la seguridad energética para los colombianos que viven sin un acceso digno al suministro eléctrico.

Los legisladores advirtieron que 8,4 millones de personas están en un contexto de pobreza energética, lo que les impide realizar actividades diarias, como cocinar o conservar sus alimentos.

Por eso, están promoviendo un articulado que reconoce la seguridad energética como un derecho de interés colectivo y que plantea modificar la Ley 472 de 1998 sobre este asunto.

“Sin energía no hay derechos. No se puede hablar de salud, educación o trabajo si no hay luz en los hospitales, en las escuelas o en las empresas. Este proyecto es un blindaje para las familias frente a la pobreza energética y un mandato claro al Estado para que garantice nuestra soberanía y autosuficiencia energética”, apuntó la representante Carolina Arbeláez, una de las autoras de la iniciativa.

El proyecto de ley busca obligar al Estado a aprovechar el potencial energético de la nación, tanto con los recursos renovables como a través de aquellos no renovables. Esa propuesta está motivada por el objetivo de evitar que el suministro energético dependa de las importaciones.

“Mientras en Colombia caen las inversiones para explorar nuestro propio gas y petróleo, las tarifas para los hogares y la industria se disparan hasta en un 36 %. Estamos importando energía que tenemos en casa. Este proyecto es muy importante porque, es usar lo nuestro para garantizar la energía de todos, proteger los empleos y la competitividad de Colombia”, apuntó el representante Juan Espinal.