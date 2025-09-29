Suscribirse

Confidenciales

Este proyecto busca garantizar la seguridad energética para 8,4 millones de colombianos que viven en la pobreza

El articulado insta al Estado a utilizar los recursos de la nación para producir energía.

Redacción Semana
29 de septiembre de 2025, 8:40 p. m.
Congresistas radican proyecto de ley sobre seguridad energética.
Congresistas radican proyecto de ley sobre seguridad energética. | Foto: Cortesía prensa Congreso

Un grupo de congresistas radicó un proyecto de ley ante el Senado de la República con el que pretenden garantizar la seguridad energética para los colombianos que viven sin un acceso digno al suministro eléctrico.

Los legisladores advirtieron que 8,4 millones de personas están en un contexto de pobreza energética, lo que les impide realizar actividades diarias, como cocinar o conservar sus alimentos.

Por eso, están promoviendo un articulado que reconoce la seguridad energética como un derecho de interés colectivo y que plantea modificar la Ley 472 de 1998 sobre este asunto.

Contexto: Andrés Pastrana alertó sobre “paradoja” en la propuesta de Gustavo Petro para Palestina

“Sin energía no hay derechos. No se puede hablar de salud, educación o trabajo si no hay luz en los hospitales, en las escuelas o en las empresas. Este proyecto es un blindaje para las familias frente a la pobreza energética y un mandato claro al Estado para que garantice nuestra soberanía y autosuficiencia energética”, apuntó la representante Carolina Arbeláez, una de las autoras de la iniciativa.

El proyecto de ley busca obligar al Estado a aprovechar el potencial energético de la nación, tanto con los recursos renovables como a través de aquellos no renovables. Esa propuesta está motivada por el objetivo de evitar que el suministro energético dependa de las importaciones.

Contexto: Embajador encargado de Negocios de Estados Unidos, John McNamara, se reunió con Federico Gutiérrez: “Mi parcero”

“Mientras en Colombia caen las inversiones para explorar nuestro propio gas y petróleo, las tarifas para los hogares y la industria se disparan hasta en un 36 %. Estamos importando energía que tenemos en casa. Este proyecto es muy importante porque, es usar lo nuestro para garantizar la energía de todos, proteger los empleos y la competitividad de Colombia”, apuntó el representante Juan Espinal.

El articulado será debatido por la Comisión Séptima del Senado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La estrella de Hollywood Sylvester Stallone publicará sus memorias en 2026, revelará anécdotas inéditas sobre su infancia y su estrellato

2. Líder de banda criminal es capturado mientras tomaba el sol en la playa: el video se hizo viral

3. Razón por la que Yina Calderón traicionó a Karina García en ‘La casa de los famosos’ y prefirió perder su amistad: “No me afecta”

4. Selección Colombia arranca con presión el Mundial Sub-20: esto pasó entre Noruega y Nigeria

5. Se supo la millonada que pagó Fenerbahçe por Jhon Durán: revuelo en Turquía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EnergíacongresoCarolina Arbeláez

Noticias Destacadas

Cumbre 70 años Amcham Colombia Cielo Rusinque ministra de Comercio industria y Turismo Bogotá 23 abril 2025

Cielo Rusinque, superintendente de industria, confirma que también renuncia a la visa de Estados Unidos. Estas son sus razones

Redacción Economía
Congresistas radican proyecto de ley sobre seguridad energética.

Este proyecto busca garantizar la seguridad energética para 8,4 millones de colombianos que viven en la pobreza

Redacción Semana
Maria Paz Gaviria

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aspirará al Senado por el Partido Liberal

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.