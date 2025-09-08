Suscribirse

El representante Juan Espinal presentó una queja disciplinaria contra la senadora Aida Quilcué, estos fueron los motivos

El congresista reclamó que por su dignidad debería dar ejemplo con respecto al trato de las fuerzas militares.

Redacción Semana
8 de septiembre de 2025, 11:19 p. m.
Juan Espinal y Aida Quilcué.
Juan Espinal y Aida Quilcué. | Foto: SEMANA

El representante a la Cámara Juan Espinal, del Centro Democrático, presentó una queja disciplinaria contra la senadora Aida Quilcué, del Pacto Histórico, en la Comisión de Ética, luego de que la congresista del petrismo reclamara por un procedimiento que hizo el Ejército en el que le pidieron detener su vehículo.

“He radicado queja disciplinaria ante la Comisión de Ética del Senado de la República en contra de la senadora Aida Quilcué. El 15 de agosto ella maltrató de manera verbal a nuestros soldados y héroes de la Patria, mejor dicho, un nuevo caso de usted no sabe quién soy yo”, cuestionó el representante.

Espinal considera que la senadora debería darle ejemplo a los colombianos, tratando cordialmente a los soldados, pues ellos solo estaban adelantando un procedimiento.

“Usted violó presuntamente un principio fundamental establecido en el Código de Ética: moralidad pública. Por esta razón la he denunciado ante la Comisión de Ética del Senado de la República”, anunció Espinal.

En medio de lo sucedido, la senadora del Pacto Histórico explicó en su momento que tuvo esa reacción porque su esposo fue víctima de falsos positivos, por lo que este hecho le recordó a esa historia y consideró que estaba siendo perseguida.

